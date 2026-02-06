كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2026-02-06 14:57
دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، الدول المانحة إلى دعم الوكالة ماليًا لضمان استمرار تقديم خدماتها، في ظل عجز مالي يزيد عن 200 مليون دولار.

وأكد لازاريني في حديث صحفي اليوم الجمعة 06 شباط/فبراير 2026، أن الـ"أونروا" تواجه أزمة مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن الوكالة لديها عجز يزيد عن 200 مليون دولار لمواصلة جميع خدماتها في المنطقة.

وأضاف: "رغم سلسلة إجراءات التقشف التي اتخذناها فعلًا في عام 2025، اضطررت الأسبوع الماضي إلى اتخاذ قرار بتقليص خدمات الصحة والتعليم بنسبة 20 بالمئة لهذا العام".

وأوضح قائلًا: "هذا يعني، على سبيل المثال، أن الطلاب سيذهبون إلى المدرسة 4 أيام بدلًا من 5، وأن عياداتنا الصحية ستكون مفتوحة 32 ساعة أسبوعيًا بدلًا من 40 ساعة".

وتطرق لازاريني إلى الوضع في غزة، وفتح معبر رفح قائلًا: "في الوقت الحالي يُسمح فقط بمرور 50 شخصًا، وهو مفتوح للمشاة فقط، أي إنه ليس طريق إمداد جديدًا لغزة".
وأشار إلى أن وقف إطلاق النار "موجود فقط على الورق"، وأن الفلسطينيين يُقتلون كل يوم ولكنهم يواصلون الصمود.

