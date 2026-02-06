كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
15 شعبان 2026
لبنان

ندوة ثقافية في سبلين لمناسبة ولادة الإمام المهدي (ع) وانتصار الثورة الإسلامية
لبنان

ندوة ثقافية في سبلين لمناسبة ولادة الإمام المهدي (ع) وانتصار الثورة الإسلامية

2026-02-06 15:02
92

في أجواء ولادة بقية الله الإمام الحجة (عج)، وبمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، أقام حزب الله في القطاع الثامن، ندوة ثقافية في مجمع البحار في سبلين، بعنوان: "ناصر المستضعفين وأمل المعذبين"، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات والأهالي.

افتتحت الندوة بآيات بينات تلاها القارئ إبراهيم درويش، وحاضر فيها فضيلة الشيخ نزار رباح ممثلًا جمعية سراج الهدى فتحدث عن مفهوم الإمام المهدي (عج) عند أهل السنة والجماعة. 

وحاضر سماحة الشيخ محمد بشكر، إمام بلدتي جدرا ووادي الزينة فتحدث عن ارتباط مفهوم الإمام المهدي (عج) بانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وأدار الندوة الشيخ قاسم بيلون حيث أجاب المحاضرون في النهاية عن أسئلة الحضور، فيما كان الختام ببوفيه حلويات بالمناسبة.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الجمهورية الاسلامية في إيران ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران الإمام المهدي
