في أجواء ولادة بقية الله الإمام الحجة (عج)، وبمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، أقام حزب الله في القطاع الثامن، ندوة ثقافية في مجمع البحار في سبلين، بعنوان: "ناصر المستضعفين وأمل المعذبين"، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات والأهالي.

افتتحت الندوة بآيات بينات تلاها القارئ إبراهيم درويش، وحاضر فيها فضيلة الشيخ نزار رباح ممثلًا جمعية سراج الهدى فتحدث عن مفهوم الإمام المهدي (عج) عند أهل السنة والجماعة.

وحاضر سماحة الشيخ محمد بشكر، إمام بلدتي جدرا ووادي الزينة فتحدث عن ارتباط مفهوم الإمام المهدي (عج) بانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وأدار الندوة الشيخ قاسم بيلون حيث أجاب المحاضرون في النهاية عن أسئلة الحضور، فيما كان الختام ببوفيه حلويات بالمناسبة.

