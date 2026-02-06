كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

15 شعبان 2026
لبنان

لبنان

2026-02-06 16:11
أعلن المهندس حسين خير الدين، منسق ملف الترميم في مؤسسة "جهاد البناء"، أن بدل الإيواء سيُدفع عن 3 أشهر هي شباط وآذار ونيسان 2026، وذلك لثلاث حالات تشمل أصحاب البيوت المدمرة سابقًا، والذين دمرت بيوتهم في المرحلة السابقة ولم يتقاضوا البدل، بالإضافة إلى أصحاب البيوت التي دُمّرت بعد تاريخ 27/11/2024.

وأوضح خير الدين أن هناك 3 عناوين تستحق هذا البدل هم أصحاب البيوت المدمرة، وأصحاب البيوت في المباني التي تحتاج إلى إنشاءات، وأصحاب البيوت المتضررة بشكل كبير.

وأشار خير الدين إلى أن البدل المدفوع ينضوي تحت سقف محدد بحسب التوزيع الجغرافي، حيث بلغت قيمة الإيواء عن الأشهر الثلاثة 1500 دولار في بيروت والضاحية، و1000 دولار في باقي المناطق اللبنانية؛ ومن المقرر أن يبدأ تسليم الشيكات ابتداءً من تاريخ 9/2/2026.

وتواصل موقع العهد الاخباري مع المعنيين في مؤسسة جهاد البناء للوقوف عند آلية الحصول على الشيكات ومراكز المراجعة، فأكدوا أنه سيتم التواصل مع المستحقين من قبل المناطق التنظيمية لإبلاغهم بمكان استلام الشيكات التي ستُصرف من "القرض الحسن".

وكانت أعلنت جمعية مؤسسة القرض الحسن في بيان، اليوم الجمعة 6/2/2025، استئناف صرف بدلات الإيواء الجديد، وذلك بناءً على قرار صادر عن لجنة التعويضات المركزية، اعتبارًا من يوم الإثنين الواقع في 9 شباط/فبراير 2026.

لبنان جهاد البناء القرض الحسن
