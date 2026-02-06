كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
15 شعبان 2026
افتتاح مركز لبنان الطبي في الحدت الاثنين المقبل برعاية الشيخ نعيم قاسم
افتتاح مركز لبنان الطبي في الحدت الاثنين المقبل برعاية الشيخ نعيم قاسم

2026-02-06 17:26
برعاية الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، يُقام حفل افتتاح "مركز لبنان الطبي - الحدت" يوم الاثنين المقبل الواقع في 9 شباط/فبراير 2026.

ويتضمن برنامج الحفل الذي يبدأ في تمام الساعة 3:30 مساءً في الباحة الخارجية للمركز، تلاوة آيات من القرآن الكريم، تليها كلمة للمدير العام، وعرض تقرير مصوّر يبرز تجهيزات المركز وخدماته، بالإضافة إلى كلمة لمعالي وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، ويختتم الحفل بكلمة لراعي الاحتفال.

 

 

