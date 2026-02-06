برعاية الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، يُقام حفل افتتاح "مركز لبنان الطبي - الحدت" يوم الاثنين المقبل الواقع في 9 شباط/فبراير 2026.

ويتضمن برنامج الحفل الذي يبدأ في تمام الساعة 3:30 مساءً في الباحة الخارجية للمركز، تلاوة آيات من القرآن الكريم، تليها كلمة للمدير العام، وعرض تقرير مصوّر يبرز تجهيزات المركز وخدماته، بالإضافة إلى كلمة لمعالي وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، ويختتم الحفل بكلمة لراعي الاحتفال.

