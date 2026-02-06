احتشد أحرار الشعب اليمني، عصر الجمعة 6/2/2026، في مسيرة مليونية كبرى دعمًا وإسنادًا للشعب الفلسطيني، وذلك تلبية لدعوة قائد حركة أنصار السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاستئناف الحراك الجماهيري الداعم لفلسطين.

وفي الحشد المليوني الذي خرج تحت شعار "تلبية ونصرة للشعب الفلسطيني.. ثابتون وجاهزون للجولة القادمة"، رفع أحرار اليمن العلمين اليمني والفلسطيني، ورايات البراءة من الأعداء، وصور غلاف المصحف الشريف.

وجدد أبناء الشعب اليمني التأكيد على أن نصرة غزّة ستبقى عنوان التحرك اليمني في كلّ المراحل، حتّى تحقيق النصر على الأعداء.

كذلك، جددوا تفويض السيد الحوثي، لاتّخاذ كلّ الخيارات المناسبة في مواجهة العدوان الذي يحضر له الأعداء على الشعوب المناهضة للطغيان "الصهيو - أميركي".

وندد الأحرار اليمنيون باستمرار حالة الصمت المطبق الذي يخيم على معظم الشعوب العربية والإسلامية، مجددين الدعوة إلى "نفض غبار الذل والتحرك لحمل المسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية في مواجهة قوى الاستكبار والإجرام بقيادة أميركا وكيانها اللقيط.

وأهابوا بالتحرك الكبير والواسع في كلّ الميادين على طريق القدس، داعين لرفد معسكرات التدريب والتأهيل، ورفع مستوى الجهوزية لتغطية كلّ متطلبات المرحلة القادمة.

بيان المسيرات اليمنية: جهوزية تامة للمواجهة ورفض قاطع للغطرسة الأمريكية و"الإسرائيلية"

وأكد بيان المسيرات المليونية اليمنية، الوقوف إلى "جانب الأشقاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي لبنان ضد قوى الطغيان والإجرام والغطرسة الأمريكية و"الإسرائيلية". وشدد البيان أيضًا على الجهوزية التامة للجولة القادمة من الصراع والمواجهة مع العدو "الإسرائيلي" وأعوانه وشركائه، معلنًا الرفض القاطع لسيطرة هؤلاء على الأمة والمنطقة.

ووجه البيان دعوة لأبناء الأمة العربية والإسلامية للوعي بمشاريع الأعداء الإجرامية وخطورتها ونتائجها المدمرة والكارثية، وحث الشعوب على التحرك والقيام بمسؤولياتها الدينية والإنسانية في مواجهة تهديدات الأعداء.

الكلمات المفتاحية