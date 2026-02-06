كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

وزير الإعلام: جلسة للحكومة في موعد أقصاه 15 شباط للبحث في رواتب القطاع العام  
لبنان

2026-02-06 20:57
مرقص: تكليف مجلس البحوث إجراء مسحٍ للمساحات المتضرّرة جرّاء المبيد العشبي الذي قام العدو برشّه في الجنوب
أعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن "مجلس الوزراء قرر عقد جلسة في موعد أقصاه 15 شباط للبحث في مسألة القطاع العام، لا سيما الرواتب".

وقال مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء من السرايا الحكومي: "بعد رشّ (العدو) مواد سامة في الجنوب، تبين أنها مبيدات وتقرّر تكليف مجلس البحوث، بالتعاون مع الجيش، لإجراء مسحٍ للمساحات المتضرّرة، والعودة بالنتيجة في أسرع وقت ممكن".

وأضاف مرقص "تم التأكيد على أن الإعفاء السابق على رسوم الكهرباء بالنسبة للمناطق المتضررة، إنما يشمل رسم الاستهلاك والرسم الثابت على حد سواء".

وفي بنود جدول الأعمال المؤلف من 28 بندًا أقرّ مجلس الوزراء معظم هذه البنود، ولا سيما منها البند المتعلق بالتفرغ بالجامعة اللبنانية بحضور رئيس الجامعة، واستمع المجلس إلى عرض وزيرة التربية والتعليم العالي حول موضوع التعاقد.

