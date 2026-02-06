كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
15 شعبان 2026
لبنان

ناصر الدين طالب بإنصاف عاملي القطاع العام في جلسة مجلس الوزراء
لبنان

ناصر الدين طالب بإنصاف عاملي القطاع العام في جلسة مجلس الوزراء

2026-02-06 21:56
60

أثار وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم الجمعة 6/2/2026 في السراي الحكومي، ملف الإضراب في الوزارات وحقوق عاملي القطاع العام، مع التركيز بشكل خاص على العاملين في وزارة الصحة. وشدد الوزير ناصر الدين على ضرورة منح هؤلاء الموظفين حقوقهم المشروعة، لا سيما بعد الإضراب الذي طال القطاعات الحيوية في البلاد.

وطالب ناصر الدين الحكومة بالتعامل مع هذا الملف بالجدية المطلوبة، كما وعد بمجلس النواب.

يشار إلى أن وزير الإعلام بول مرقص، قال عقب الجلسة، إن "مجلس الوزراء قرر عقد جلسة في موعد أقصاه 15 شباط للبحث في مسألة القطاع العام، لا سيما الرواتب".

لبنان ركان ناصر الدين القطاع العام
