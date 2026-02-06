كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
15 شعبان 2026
بمناسبة ولادة الإمام المهدي.. احتفالات حاشدة في برجا وحي السلم وخلدة وعرمون
بمناسبة ولادة الإمام المهدي.. احتفالات حاشدة في برجا وحي السلم وخلدة وعرمون

2026-02-06 22:17
أقام حزب الله سلسلة من الاحتفالات واللقاءات في عدة مناطق لبنانية إحياءً لذكرى ولادة منقذ البشرية الإمام المهدي (عج).

ففي بلدة برجا، نظمت شعبة المصطفى (ص) احتفالًا حاشدًا في قاعة القطري بحضور علماء وفعاليات وعوائل الشهداء، حيث ألقى الشيخ يوسف خليل كلمة من وحي المناسبة، تلاها فقرة إنشادية للمنشد محمد الطقش.

وفي منطقة حيّ السلم، شهدت شعبة الأمير احتفالًا مماثلًا تخلله كلمة للشيخ حسن ياسين وتواشيح دينية، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية وتوزيع هدايا على الحاضرين. ونظم القطاع الأول في المنطقة نفسها تجمعًا كبيرًا أمام مجمع الإمام الباقر (ع) بمشاركة أفواج كشافة الإمام المهدي (ع)، حيث تم أداء نشيد "سلام يا مهدي" وتجديد البيعة لصاحب الزمان.

أما في خلدة، فقد أحيت الشعبة المناسبة في حسينية الإمام الحسين (ع) بلقاء حضره الشيخ أكرم بركات الذي شدد في كلمته على معاني انتظار الفرج والصمود، وشاركت فرقة إسماعيل عباس الإنشادية بتقديم باقة من التواشيح، ليختتم النشاط بوليمة عشاء على حبّ الإمام عليه السلام.

وفي عرمون، أقيم احتفال حاشد تحدث فيه الشيخ محمد منصور عن الانتظار الإيجابي، وتخلله مسابقة ثقافية جائزتها زيارة العتبات المقدسة في العراق، واختتم بأمسية قرآنية مع هيئة "آيات".

15 شعبان الإمام المهدي مولد الإمام المهدي
