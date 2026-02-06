حسم فريق العهد لكرة القدم بطل لبنان تسع مرات، مواجهته أمام مضيفه جويا مبكرًا، بعدما خرج فائزًا بهدف نظيف (1-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الجمعة 6 شباط/ فبراير 2026 تحت الأضواء الكاشفة على ملعب محمد سعيد سعد في جويا، ضمن المرحلة الرابعة عشرة، الثالثة إيابًا، من الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة عبر حسين عزّ الدين الذي استثمر خطأ دفاعيًا وسدّد كرة أرضية استقرت في شباك الحارس علي السبع، مانحًا فريقه أفضلية مبكرة حافظ عليها حتّى صافرة النهاية، رغم محاولات جويا لتعديل النتيجة.

وفي لقاء ثانٍ على مجمّع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، قدّم الصفاء عرضًا قويًا تُوِّج بفوز مثير على الحكمة بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار في الدقائق الأخيرة. وكان الحكمة قد افتتح التسجيل عبر أحمد حجازي في الدقيقة 56، قبل أن يعيد السوري عدنان سلّوم الصفاء إلى أجواء المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 61.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، حسم محمد قدوح المواجهة لمصلحة الفريق الأصفر، مسجلًا هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2) من ركلة جزاء، ليؤكد الصفاء صحوته بتحقيق فوزه الرابع هذا الموسم، والثاني تواليًا على الملعب نفسه، بعد انتصاره على النجمة في الجولة الماضية.

