توالت ردود الفعل العربية والإسلامية والدولية المندِّدة بالتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، في اعتداء صارخ على دور العبادة والأبرياء.

وفي هذا السياق، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة 6 شباط/فبراير 2026، التفجير الإرهابي، مؤكدة في بيان موقف طهران المبدئي والحاسم في مكافحة الإرهاب والتطرّف. وشددت على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة لمواجهة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه.

رابطة العالم الإسلامي

بدورها، أدانت رابطة العالم الإسلامي التفجير الإرهابي، وندد أمينها العام الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى بهذه الجريمة التي تجرد مرتكبوها من كلّ معاني الدين والإنسانية، مؤكدًا موقف الرابطة الرافض للعنف والإرهاب بكلّ صوره وذرائعه، ومعربًا عن التضامن التام مع باكستان.

العراق

من جهته، أعرب العراق عن إدانته الشديدة للتفجير الانتحاري، مؤكدًا في بيان لوزارة الخارجية وقوفه إلى جانب حكومة باكستان وشعبها في هذا الظرف الأليم، ومجددًا رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دور العبادة والأبرياء، وداعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

اليمن

من جهته، أدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن، بأشد العبارات، التفجير الإجرامي الغادر، وشدد على أن هذه الأعمال الإجرامية لا تراعي حرمة للدماء المصونة ولا للمقدسات، وتأتي في وقت تمر فيه الأمة بمرحلة حساسة وخطيرة، في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها.

وأوضح المكتب السياسي لأنصار الله أنه "في الوقت الذي تخوض فيه الأمة معركتها ضدّ العدوّ "الإسرائيلي" وأميركا والصهيونية العالمية، تقوم الأدوات العميلة بتوجيه سلاحها الإجرامي والمشبوه نحو أبناء الأمة، بدلًا من أن توجه بوصلتها وخطابها التكفيري التحريضي نحو أعداء الأمة الحقيقيين".

وأكد المكتب السياسي أن الإرهاب هو صناعة أميركية بامتياز، وأن الولايات المتحدة تُعد الراعي الرسمي والداعم الأكبر للإرهاب والتوحش والإجرام في مختلف أنحاء العالم.

سلطنة عمان

وأدانت سلطنة عُمان التفجير الإرهابي، معربة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ولشعبها ولأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

البحرين

كذلك استنكر البحرين بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجدًا في أثناء صلاة الجمعة، مؤكدة موقفها الثابت في الرفض المطلق لجرائم التطرّف والإرهاب واستهداف دور العبادة وترويع الآمنين، وقدّمت تعازيها إلى حكومة وشعب باكستان وذوي الضحايا.

قطر

بدورها، أدانت دولة قطر التفجير الإرهابي، مجددة موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت دوافعها، ومؤكدة رفضها التام لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين، وقدّمت تعازيها لذوي الضحايا وحكومة وشعب باكستان.

السعودية

وأعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي، مؤكدة وقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية ضدّ جميع أشكال العنف والتطرّف والإرهاب، ومقدمة العزاء والمواساة لأسر الضحايا.

الإمارات

وأدانت دولة الإمارات بدورها الهجوم الإرهابي، مؤكدة رفضها الدائم لكافة أشكال العنف والتطرّف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وقدمت خالص تعازيها إلى حكومة وشعب باكستان.

بريطانيا

وفي المواقف الدولية، أعربت بريطانيا عن تضامنها مع باكستان، حيث قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن بلادها تقف إلى جانب باكستان في حربها ضدّ الإرهاب وتدعم جميع المجتمعات المتضررة من هذا "العنف العبثي"، واصفة الهجوم بالمروّع.

روسيا

وفي السياق نفسه، أعربت روسيا عن إدانتها الشديدة للتفجير الارهابي، حيث أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين بعث ببرقية تعزية إلى كلّ من رئيس باكستان ورئيس وزرائها، مؤكدًا تضامن موسكو مع باكستان واستعدادها لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف بجميع أشكاله.

وكانت الشرطة الباكستانية أفادت، في وقت سابق اليوم، بوقوع انفجار، في العاصمة إسلام آباد، استهدف مسجدًا، مما أدّى إلى ارتقاء 31 شهيدًا وإصابة أكثر من 130 جريحًا، وفق إحصاءات أولية.

الكلمات المفتاحية