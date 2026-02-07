كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
15 شعبان 2026
فلسطين

شهداء ونسف منازل.. الاحتلال يواصل انتهاك وقف إطلاق النار في غزّة
فلسطين

شهداء ونسف منازل.. الاحتلال يواصل انتهاك وقف إطلاق النار في غزّة

2026-02-07 09:36
خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار في غزّة ونسف منازل في خان يونس ورفح
78

في اليوم الـ120 من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، من خلال عمليات قصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيَّين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف "إسرائيلي" وإطلاق نار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفجر اليوم السبت (7 شباط/ فبراير 2026)، جدّد الجيش "الإسرائيلي" نسف مبانٍ سكنية شرقي مدينة خان يونس وشمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة، فيما أفاد شهود عيان باندلاع حريق كبير في ما تبقى من منازل وممتلكات المواطنين في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس.

كما أطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار بكثافة في عرض بحر مدينة خان يونس، وأطلقت النار أيضًا على مراكب الصيادين في بحر مدينة غزّة. وفي السياق نفسه، ألقت مسيّرات "إسرائيلية" قنابل على منازل المواطنين في حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزّة.

وكانت طائرات حربية "إسرائيلية" قد دمّرت بناية سكنية من عدة طبقات في منطقة عسقولة قرب ميدان فلسطين في مدينة غزّة، وذلك بعد إنذار سكانها. كذلك أطلقت آليات عسكرية "إسرائيلية" النار شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزّة.

حصيلة الضحايا
وبحسب وزارة الصحة في غزّة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 574 شهيدًا، إضافة إلى 1518 مصابًا، فيما تمكّنت طواقم الإسعاف من انتشال 717 شهيدًا.

وأشارت الوزارة إلى أنّ عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفع إلى 71851 شهيدًا، في ما بلغ عدد المصابين 171626 مصابًا.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني الشهداء
