وصل رئيس الحكومة نواف سلام صباح اليوم السبت (7 شباط 2026) إلى مدينة صور، ضمن جولة تشمل قرى جنوبية، ما زالت تتعرض يوميًا للاعتداءات "الإسرائيلية".

ويرافق سلام في الجولة وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، ورئيس مجلس الجنوب محمد حيدر، ونواب ومسؤولون آخرون.

وقال رئيس الحكومة من صور: "لأهل الجنوب حق وطني لا يتجزأ. أعتذر من كل البلدات والناس التي لن أستطيع زيارتها ولكني سأعود إلى الجنوب بأكثر من زيارة"، مردفًا: "الجنوب قضية وطنية وهّم وطني جامع، ووجودنا هنا لتأكيد أن المتابعة ستكون مستمرة بالمحاسبة والمراقبة والتنفيذ".

وأضاف: "التحديات كبيرة ولكن ذلك لن يجعلنا نتراجع. بعد الحرب بدأنا من خلال مواردنا القليلة العمل من أجل الجنوب إلى أن وصلنا إلى إقرار مبلغين للجنوب وأهله، وأحب أن أشدد على أن قضاء صور مثل كل الجنوب ما زال يتعرض لاعتداءات يومية، إضافة إلى موضوع الأسرى"، مردفًا: "لكن وجود الدولة هو رسالة ضد هذا الواقع الذي يجب أن نعمل على تغييره".

ووجّه تحية للجيش اللبناني الذي قام ويقوم بدوره، قائلًا "إن بسط سلطة الدولة يكون أيضًا بعودة الكهرباء والمدارس والمستشفيات والطرق".

أضاف سلام: "سنعمل على إعادة البنى التحتية وأقررنا في مجلس النواب 250 مليون دولار قرض البنك الدولي"، مردفًا: "نعمل على 3 محاور وهي استمرار الإغاثة وإعادة الإعمار وتوفير شروط التعافي والإنماء الاقتصادي والاجتماعي".



وتابع: "المسار ليس سهلًا ولن ننتظر انتهاء الاعتداءات، وهمنا الأول صون كرامة النازحين ودعم العائدين ونعمل على استمرار الإغاثة بدعم نقدي بدلًا من الإيجار، والرعاية الصحية المجانية، وضمان استمرار التعليم للنازحين، وسنعمل على إعادة إعمار البنى التحتية والأملاك العامة، وسنركز على وضع تخطيط مدني لتعود القرى أفضل مما كانت".

وأكد سلام أن "الدولة ليست في زيارة موسمية. هي ستبقى حاضرة معكم وسنبدأ بإعادة تأهيل الطرق في صور ودعم القطاع الزراعي وسأعود قريبًا بزيارة ثانية عندما يبدأ التنفيذ على الأرض".

ولفت إلى أنه في الشّق المتعلّق بدعم التعافي وتأمين الانماء الاقتصادي والاجتماعي، سنركّز على خلق فرص عمل وإنعاش الاقتصاد المحلي ودعم التعاونيات والمزارعين وقد تم تأمين 35 مليون يورو كمنحٍ من الاتحاد الأوروبي وفرنسا والدنمارك للتعافي الاقتصادي مع تركيز خاص على الزراعة والتعاونيات.

وأردف: "بالشق المتعلق بالإغاثة نعمل على توسيع مساعدات مباشرة للإيواء المؤقت بدعم نقدي بدل إيجار عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالشق المتعلق بإعادة الإعمار سنعمل على إعادة إعمار البنى التحتية والأملاك العامة أي إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية وشبكات الكهرباء والمياه والطرق وتم تأمين 250 مليون دولار قروض ميسّرة من البنك الدولي و75 مليون يورو من الوكالة الفرنسية".



