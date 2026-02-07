أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، أنّ المفاوضات مع الولايات المتحدة كانت انطلاقة جيدة، وأن الطريق طويل لبناء الثقة بين الجانبين. وأوضح أن المفاوضات جرت بطريقة غير مباشرة وتناولت الملف النووي فقط، مؤكدًا أن التخصيب الصفري خارج إطار المفاوضات، وأن التخصيب حق مؤكد لإيران ويجب أن يستمر، مشددًا على أن القصف لم يتمكّن من تدمير قدرات البلاد.

وقال في حديث تلفزيوني، إنّ إيران مستعدّة للتوصل إلى اتفاق مطمئن بشأن التخصيب، لكنّه أشار إلى أن التفاوض بشأن الصواريخ غير ممكن الآن ولا في المستقبل لأنها شأن دفاعي. وأضاف أن مسار المفاوضات يجب أن يكون خاليًا من أي تهديد أو ضغوط، معربًا عن أمله في أن يجد هذا التوجّه في الإدارة الأميركية.

وأكد ضرورة بناء الثقة لإجراء مفاوضات واقعية تؤدي إلى نتيجة عادلة تقوم على الكسب المتبادل، لافتًا إلى أن واشنطن تنازلت وعادت إلى المفاوضات بعد أن سبق أن قصفتها عبر هجمات عسكرية. وختم بالقول إن الملف النووي الإيراني لن يحلّ إلا عبر المفاوضات فقط.

عراقجي: "إسرائيل" تقتل المدنيين وتُزعزع استقرار المنطقة

واعتبر عراقجي، أنّ القضية الفلسطينية هي بوصلة لمدى فاعلية القانون الدولي. وأكد أنّ ما يُرى في غزّة تدمير متعمّد للحياة المدنية وإبادة جماعية.

ووصف عراقجي ما يجري ضدّ الفلسطينيين بأنه فشل أخلاقي لكل من يشاهد ويرضى بهذه الانتهاكات، مشيرًا إلى أن الحصانة التي أعطيت لـ"إسرائيل" أضرت بالنظام القضائي الدولي. وأضاف أنّ ما قامت به "إسرائيل" كان له أثر في زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها، محذرًا من أن حسم قضية غزّة عبر الطرد والاحتلال والتدمير سيجعل الضفّة الغربية التالية على هذا المسار.

ورأى أنّ توسع "إسرائيل" في المنطقة يتطلب إضعاف باقي دول المنطقة وإعطاء "إسرائيل" حرية استخدام القوّة، وأنّ ما يجري محاولة لجعل "إسرائيل" تشعر بالهيمنة على الآخرين. وشدّد على ضرورة محاسبة الانتهاكات وفرض عقوبات على "إسرائيل"، داعيًا المجتمع الدولي إلى إنهاء الاحتلال والعمل على تأسيس دولة فلسطينية.

