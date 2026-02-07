كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حمادة: المقاومة ثابتة وقوية ومقتدرة
حمادة: المقاومة ثابتة وقوية ومقتدرة

2026-02-07 11:39
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أن الدعوة إلى التكاتف والوحدة الوطنية تحت عنوان "حماية أنفسنا" لا تنطلق من منطق الخوف، بل من الحرص على لبنان بكل ما يمثله من بشر وحجر وثروات، محذرًا من مشروع يستهدف ابتلاع المنطقة بأهلها وإمكاناتها.

كلام حمادة جاء خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة في حزب الله، بالتعاون مع شعبة البزالية، وبحضور عدد من أهالي البلدة، حيث شدد على ضرورة توحيد الصف الوطني في مواجهة الأخطار التي تهدد لبنان.

وفي معرض حديثه عن القرار 1701، سأل حمادة عن الجهات التي تروّج لفكرة أنه يشمل كامل مساحة لبنان، داعيًا إياها إلى إبراز النص الذي يثبت ذلك. 

وقال إن القرار يتضمن بنودًا واضحة تتعلق بانسحاب العدو "الإسرائيلي" من كامل الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات بما فيها الجوية، إضافة إلى ملف الأسرى، مشيرًا إلى أن بعض الأصوات تتجاهل كليًا ما يفترض أن يلتزم به العدو "الإسرائيلي".

وعن زيارة قائد الجيش اللبناني إلى الولايات المتحدة الأميركية، أشار حمادة إلى تسريب عنوان من عناوين اللقاء، مؤكدًا أن حزب الله يقدّر كل موقف يأتي لصالح لبنان ومن أجل اللبنانيين، ومضيفًا أن المقاومة "مشرّعة بالشرائع السماوية وبالقوانين الوطنية"، وأن مفهوم الدفاع عن الوطن موجود حتى في الدستور الأميركي الذي ينص على إلزام الأميركيين بالدفاع عن وطنهم ووجودهم.

وأكد حمادة أن المقاومة في لبنان تستند إلى العرف والدستور والقوانين اللبنانية، كما تستند إلى منطق الشرفاء في العالم، مشددًا على أن كل من يعبر عن موقف من أجل لبنان واللبنانيين فهو مشكور.

وشدد على أنه لا كلام لدينا عن شمال الليطاني، وأن هذا المصطلح غير موجود في خريطة المقاومة أو قاموسها في ما يتعلق بالقرار 1701، لافتًا إلى أن المقاومة ثابتة وقوية ومقتدرة، ولا يمكن أن تهزّها الرياح أو الضغوط. 

ودعا إلى تظهير الوحدة الوطنية عبر استراتيجية وطنية أو دفاعية تؤمن حماية لبنان واللبنانيين وثرواتهم، مؤكدًا أن أي كلام خارج هذا السياق لا قيمة له وسيُواجَه إلى أبعد الحدود.

