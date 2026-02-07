في أجواءٍ عامرة بالفرح بولادة منقذ البشرية الإمام المهدي المنتظر (عج)، شهدت عدة مناطق سلسلةً من الأنشطة الثقافية، والفنية، والإيمانية التي نظّمها حزب الله والهيئات النسائية، بالتعاون مع البلديات والجمعيات، وبحضور فعاليات دينية واجتماعية وحشود من الأهالي. وتنوّعت الفعاليات بين معارض فنية، أمسيات شعرية، مسيرات كشفية واحتفالات حاشدة، جددت معاني الانتظار الواعي.

معرض فني في مجمع الإمام الرضا (ع)

برعاية مسؤول منطقة بيروت في حزب الله السيد حسين فضل الله، ولمناسبة ولادة الإمام المهدي (عج)، افتتحت الهيئات النسائية في حزب الله في حي الجامعة، معرضًا فنيًا في مجمع الإمام الرضا (ع) في حي السلم، بحضور عدد من الفعاليات، وجمع من الأخوات.

البداية كانت مع تلاوة لآيات بينات من القرآن الكريم، ثم ألقى مسؤول منطقة بيروت في حزب الله السيد حسين فضل الله كلمة من وحي المناسبة، قبل أن تقام جولة في أرجاء المعرض، للاطلاع على محتوياته وزواياه المتنوعة التي ترتبط بالمناسبة العظيمة.

أمسية شعرية وتوقيع ديوان في حارة حريك

وأقامت بلدية حارة حريك بالتعاون مع جمعية إبداع وحزب الله، أمسية شعرية وجرى توقيع ديوان "فوق جفن الماء" للشهيد الشاعر محمد يحيى حجازي، وذلك في مركز المطالعة والتنشيط الثقافي المقابل لبلدية حارة حريك، بمشاركة الشعراء السادة: الدكتور علي درويش، الأستاذ أحمد سرحان، الأستاذة ناديا الحقاني، وبحضور نائب رئيس بلدية حارة حريك صادق سليم، وعدد من الفعاليات والشخصيات، وعوائل شهداء، وجمع من المهتمين.

افتتحت الأمسية بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم كانت كلمة لنائب رئيس البلدية صادق سليم من وحي المناسبة، قبل أن يتناوب الشعراء على إلقاء القصائد الشعرية التي تتعلق بالمناسبة العظيمة.

مسيرة كشفية في شوارع السان تيريز

وفي أجواء ولادة الإمام المهدي (عج)، نظم حزب الله أيضًا بالتعاون مع كشافة الامام المهدي عجل الله فرجه (فوج النبي عيسى وفوج السيدة خولة عليهما السلام)، مسيرة كشفية انطلقت من أمام مجمع الإمام المجتبى (ع) وجابت شوارع منطقة السان تيريز، وتقدمها فرقة الخيالة وفرقة الدراجات النارية والفرق الكشفية.

احتفال حاشد في عين الدلبة

كذلك، أقام حزب الله في قاعة السيدة الزهراء (ع) في عين الدلبة، احتفالًا حاشدًا حضره عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

وبعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم بشكل جماعي لفرقة من كشافة الإمام المهدي (عج)، كانت فقرة إنشادية مع نشيد "سلام يا مهدي" الذي تفاعل معه الحاضرون، مرددين كلماته ورافعين القبضات.

الهيئات النسائية في شعبة جدرا - سبلين

بدورها، أقامت الهيئات النسائية شعبه جدرا - سبلين احتفالًا حاشدًا حضره عدد من الفعاليات النسائية، وحشد من الأخوات.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم ألقى فضيله الشيخ محمد بيشكر كلمة من وحي المناسبة، وبعدها، كانت فقرة إنشادية للجريح شبير زعيتر قدّم خلالها باقة من التواشيح التي تتعلق بالمناسبة، ثم أقيمت مسابقة آل ياسين مع توزيع جوائز فورية وبوفيه حلويات، ليكون الختام مع نشيد "سلام يا مهدي" ودعاء الحجة.

الهيئات النسائية في القطاع السادس – الهرمل

ولمناسبة ولادة منقذ البشرية، الإمام المهدي المنتظر (عج)، شهدت الساحات والمساجد والأحياء في القطاع السادس – الهرمل سلسلةً واسعة من الأنشطة الإيمانية والاجتماعية التي أقامتها الهيئات النسائية في مختلف الشعب، حيث امتزج نور العبادة بفرحة الولادة، وتجسّد مفهوم الانتظار الواعي عملًا وخدمةً ومحبة.

وأحيت الهيئات ليلة الخامس عشر من شعبان في عدد من المساجد والحسينيات، منها مسجد أبي الفضل (ع)، حسينية الشواغير، ومساجد الأحياء، حيث تخللت الليلة مجموعة من الأعمال العبادية.

كما نفّذت الهيئات النسائية في عدد من الشعب، منها شعبة الإمام الحسين (ع)، الإمام الجواد (ع)، الإمام العسكري (ع)، علي الأكبر (ع)، حملات توزيع مئات الشموع على المنازل، مع دعوة الأهالي لإضاءتها ليلة الولادة المباركة.

منطقة جبل لبنان والشمال

وقد أحيا محبو أهل بيت رسول الله (ص) في بلدات منطقة جبل لبنان والشمال مناسبة ولادة منقذ البشرية الإمام المهدي (عج) بإقامة الموالد وتنظيم المواكب السيارة ابتهاجًا بهذه المناسبة المباركة. ففي المتن الشمالي غصت القاعات وشوارع مناطق الرويسات، الفنار، النبعة، بياقوت وسن الفيل بالأهالي الذي شاركوا في الموالد والاحتفالات التي تضمنت مواكب سيارة شارك فيها الكشفيون في جمعية كشافة الإمام المهدي (عج).

بدورها، شهدت القرى والبلدات في جبيل وكسروان إحياء الخامس عشر من شعبان ذكرى ولادة مخلص البشرية الإمام المهدي(عج)، حيث أقيمت الموالد وانتشرت المواكب السيارة التي قدمت الهدايا للأطفال.

كما أحيت القرى الخمس في الكورة، بلدات راشكيدا وداعل وديربلا في البترون، وصولً لبلدتي حبشيت وقرحا في عكار الولادة العطرة للإمام المهدي (عج) بإقامة الموالد والتجمعات الكشفية، حيث جرى تقديم الهدايا للأطفال بمبادرة من أهالي المنطقة.

