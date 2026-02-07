كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
15 شعبان 2026
Middle East Eye يكشف وثيقة FBI.. إبشتاين تدرب على التجسس على أيدي إيهود باراك
Middle East Eye يكشف وثيقة FBI.. إبشتاين تدرب على التجسس على أيدي إيهود باراك

2026-02-07 13:55
 إبشتاين تواصل مع ديرشويز لصالح الموساد
سلط موقع عين الشرق الأوسط Middle East Eye الضوء على وثيقة تعود إلى عام 2020 من ملفات مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) متعلّقة بجيفري إبشتاين، تشير إلى أن الأخير تدرب على التجسس على أيدي رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الأسبق إيهود باراك.

وأوضح الموقع أنّ الوثيقة تستند إلى معلومات مصدر مجهول، وتحتوي على معلومات استخباراتية عن تأثير خارجي وداخلي "غير لائق" على العملية الانتخابية في الولايات المتحدة. وأضاف أن المصدر كشف عن اتّصالات هاتفية جرت بين إبشتاين وأستاذ القانون في جامعة هارفارد ألان ديرشويز، وأن تفاصيل ما جرى تداوله في تلك المكالمات كانت تُنقل إلى جهاز الموساد.

وتابع الموقع أن المصدر استذكر أن ديرشويز قال لمحامٍ أميركي آخر إن إبشتاين يعمل لصالح الاستخبارات الأميركية وأجهزة استخبارات أخرى حليفة. وأشار أيضًا إلى مزاعم أخرى ذكرها المصدر، من بينها أن ديرشويز نفسه عمل لصالح الموساد. كما نوه الموقع إلى أن ديرشويز شخصية جدلية معروفة، وهو صديق ومستشار قديم لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو.

وأضاف الموقع أن المصدر تطرق أيضًا إلى علاقة قديمة بين أسرة صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشنر و"إسرائيل"، والروابط العميقة بين الأسرة و"إسرائيل".

الكيان الصهيوني اليهود ايهود باراك
