موقع العهد الاخباري

15 شعبان 2026
إيران

إيران

اللواء موسوي يحذّر من تداعيات أي عدوان: هزيمة استراتيجية وتوسّع إقليمي للحرب

2026-02-07 14:45
القوات المسلحة الإيرانية: أي إجراء عسكري ضدّ البلاد سيحمّل الأعداء تكاليف باهظة
75

حذّر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي من أنّ أيّ إجراء عسكري ضدّ إيران "سيحمل الأعداء تكاليف باهظة لا يمكن تعويضها".

وشدد موسوي، في بيان بمناسبة يوم القوّة الجوية للجيش، على أنّ الأعداء يدركون جيدًا أن أي عدوان عسكري سينتهي بهزيمتهم الإستراتيجية، وسيوسع نطاق الحرب إقليميًا.

وذكّر أنّ إيران لن تبدأ الحرب أبدًا لكنّها لن تتوانى في الدفاع عن أمنها الوطني ومصالحها الحيوية ووحدة أراضيها، مشيرًا إلى أنّ القوات المسلحة "ماضية بتعزيز قدراتها وجهوزيتها الدفاعية بما يتناسب وتهديدات الأعداء المتزايدة".

وأضاف في هذا الإطار، أنّ القوات المسلحة الإيرانية في أعلى مستوى من الجهوزية والتنسيق الكامل، مؤكدًا أنّها "مستعدة للرد الحاسم والسريع والمُؤلم على أي تهديد أو عدوان أو خطأ في حسابات العدو".

وعلى الرغم من إجراء مفاوضات غير مباشرة في عُمان يوم الجمعة الماضي، لا تزال الولايات المتحدة تبقي على الحشد العسكري في المنطقة.

