كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان 2026
المقال التالي جرادي من بنت جبيل: دعوة لاحتضان الدولة للجنوب وعقد جلسات حكومية دورية فيه

عربي ودولي

قطر تدعو لتكاتف الجهود وتؤكد دعمها للمفاوضات الأميركية - الإيرانية في مسقط
عربي ودولي

قطر تدعو لتكاتف الجهود وتؤكد دعمها للمفاوضات الأميركية - الإيرانية في مسقط

2026-02-07 14:49
70

أكّد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم، ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد، غداة مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان.

وشدّد المسؤول القطري على ضرورة "استمرار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية".

كما جدّد ترحيب دولة قطر بالمفاوضات بين واشنطن وطهران، التي تُعقد في مسقط، وأعرب عن أمل بلاده "في أن تفضي إلى اتفاق شامل يحقق مصالح الطرفين ويعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في الدوحة، استعراض الجهود المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكّد عراقجي أنّ "المفاوضات مع واشنطن كانت انطلاقة جيدة، ولدينا طريق طويل لبناء الثقة بيننا".

وأوضح، لقناة "الجزيرة"، على هامش أعمال "منتدى الجزيرة 2026" في الدوحة، أنّ المفاوضات "جرت بطريقة غير مباشرة وتناولت الملف النووي فقط"، مشدّدًا على أنّ "الملف النووي الإيراني لن يُحلّ إلا عبر المفاوضات".

وأشار إلى أنّ "التخصيب الصفري بالنسبة لنا خارج إطار المفاوضات".

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة قد انطلقت، أمس، في العاصمة العُمانية.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران قطر
إقرأ المزيد
المزيد
قطر تدعو لتكاتف الجهود وتؤكد دعمها للمفاوضات الأميركية - الإيرانية في مسقط
قطر تدعو لتكاتف الجهود وتؤكد دعمها للمفاوضات الأميركية - الإيرانية في مسقط
عربي ودولي منذ ساعتين
إسلام آباد تشيّع شهداء تفجير مسجد وسط مخاوف من تصاعد العنف
إسلام آباد تشيّع شهداء تفجير مسجد وسط مخاوف من تصاعد العنف
عربي ودولي منذ 3 ساعات
كاتب أميركي:
كاتب أميركي: "أميركا أولًا" أصبح شعارًا لتبرير التدخلات
عربي ودولي منذ 8 ساعات
إدانات عربية ودولية واسعة للتفجير الإرهابي في إسلام آباد
إدانات عربية ودولية واسعة للتفجير الإرهابي في إسلام آباد
عربي ودولي منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
قطر تدعو لتكاتف الجهود وتؤكد دعمها للمفاوضات الأميركية - الإيرانية في مسقط
قطر تدعو لتكاتف الجهود وتؤكد دعمها للمفاوضات الأميركية - الإيرانية في مسقط
عربي ودولي منذ ساعتين
اللواء موسوي يحذّر من تداعيات أي عدوان: هزيمة استراتيجية وتوسّع إقليمي للحرب
اللواء موسوي يحذّر من تداعيات أي عدوان: هزيمة استراتيجية وتوسّع إقليمي للحرب
إيران منذ ساعتين
عراقجي: المفاوضات النووية تحتاج إلى ثقة.. وقضية فلسطين اختبار للقانون الدولي
عراقجي: المفاوضات النووية تحتاج إلى ثقة.. وقضية فلسطين اختبار للقانون الدولي
إيران منذ 6 ساعات
وزير العدل الإيراني: قرار المفاوضات بيد الإمام الخامنئي وندعو للوحدة لمواجهة الأعداء
وزير العدل الإيراني: قرار المفاوضات بيد الإمام الخامنئي وندعو للوحدة لمواجهة الأعداء
إيران منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة