جرادي من بنت جبيل: دعوة لاحتضان الدولة للجنوب وعقد جلسات حكومية دورية فيه

2026-02-07 16:13
أكد النائب إلياس جرادي، خلال كلمة ألقاها في مدينة بنت جبيل بحضور رئيس الحكومة نواف سلام الذي يقوم بجولة جنوبية، أن المطلب الأساس يتجاوز الأرقام والمساعدات المادية ليصل إلى ضرورة عودة احتضان الدولة للجنوب وترسيخ حضورها الشرعي فيه، وأشار إلى أن الجنوبي الذي قدم التضحيات ودافع عن أرضه، وفرش الطريق بدمه وجسده لدخول الجيش اللبناني والشرعية، هو نفسه القادر اليوم على إعادة الإعمار ورفد اقتصاد الدولة ومقدراتها.

وشدد جرادي على حاجة الجنوب إلى وجود المؤسسات الرسمية التي تتبنى قضايا الجنوبيين وأوجاعهم، مؤكدًا أن الموقف المطلوب هو أن تشعر المنطقة بأن هنالك دولة تتبنى قضيتها وتدافع عنها.

وفي مبادرة لتعزيز هذا التوجه، دعا جرادي رئيسَي الحكومة ومجلس النواب إلى إقرار انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الجنوب ولو لمرة واحدة في الشهر، وذلك بهدف تجذير حضور الدولة الفعلي وجعل الجميع روافد قوية لها في مسيرة النهوض والخير.

