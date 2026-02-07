وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى بلدة عيتا الشعب الحدودية عصر السبت 07 شباط/فبراير 2026 ضمن جولته التفقدية في الجنوب اللبناني، حيث استُقبل بحضور حاشد من أبناء البلدة. وخلال الزيارة، ألقى رئيس بلدية عيتا الشعب، أحمد سرور، كلمة أكد فيها أن البلدة قدمت أكثر من 100 شهيد دفاعًا عن لبنان، مشيرًا إلى أن 1500 عائلة لا تزال نازحة وتنتظر المساعدة في الإيواء وإعادة الإعمار، خاصة بعد تدمير كافة المرافق في البلدة بما فيها مركز البلدية.

كما لفت سرور إلى وجود 3 أسرى من أبناء البلدة في سجون الاحتلال، مطالبًا بالعمل الجاد لإطلاق سراحهم وسراح باقي الأسرى.

ونزولًا عند رغبة الأهالي، جال الرئيس سلام سيرًا على الأقدام داخل البلدة وتحديدًا مقابل موقع "الراهب" الصهيوني، حيث اطلع على حجم الدمار الكبير.

وفي كلمته أمام الأهالي، شدد سلام على أن الحكومة لن تنتظر استكمال الانسحاب "الإسرائيلي" للبدء بتجهيز البنى التحتية، مؤكدًا أن موضوع الأسرى ليس مجرد ملف بل هو قضية يتابعها شخصيًا، كما أشار إلى أن الأولوية هي لإعادة الإعمار وتأمين سبل الحياة الكريمة ودعم القطاع الزراعي لتمكين الأهالي من الصمود في أرضهم.



