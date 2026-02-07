كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
اختتام معرض ولادة الإمام المهدي (عج) في معاهد سيّدة نساء العالمين (ع)
اختتام معرض ولادة الإمام المهدي (عج) في معاهد سيّدة نساء العالمين (ع)

2026-02-07 19:33
61

بمناسبة ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، اختتمت معاهد سيّدة نساء العالمين (ع) الثقافية – بيروت معرضها التفاعلي الذي أُقيم على مدى يومين، وسط أجواء إيمانية وثقافية مميّزة، وبمشاركة فاعلة من فروع المعاهد والإدارة العامة والمدرسات.

استضاف المعرض طالبات المعاهد وفق تقسيم زمني منظّم ومجموعات متتابعة، حيث جُلن على مختلف الزوايا والأركان التي أُعدّت بعناية، وقدّمت لكل فرع فكرته الخاصة التي هدفت إلى تعميق الارتباط بالإمام المهدي (عج)، وإبراز مفاهيم الانتظار الواعي، والمسؤولية، والعمل التمهيدي في زمن الغيبة.

تنوعت الزوايا بين محطات تفاعلية، ولوحات تأملية، وقراءات في التاريخ والروايات، ورسائل مستلهمة من وصايا القادة والشهداء، إضافة إلى أركان وجدانية عبّرت فيها الطالبات عن عهدهن للإمام وأمانيهن ونواياهن الصادقة.

وقد تميّز المعرض بحسن التنظيم، وتكامل الجهود بين الفروع والمدرِّسات، والتفاعل الإيجابي من الطالبات، ما جعله مساحة حيّة للتعلّم، والتأمل، والتلاقي على حب الإمام المنتظر (عج).

يأتي هذا النشاط ضمن رؤية المعاهد الهادفة إلى إحياء المناسبات المركزية بأسلوب إبداعي وتربوي، يعزّز الوعي، ويزرع القيم، ويربط الطالبات بهوية الانتظار والمسؤولية في الحاضر.

15 شعبان الإمام المهدي مولد الإمام المهدي
