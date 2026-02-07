بمناسبة ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه، وفي إطار رسالته الإنسانية والتزامه الدائم بخدمة المجتمع وأبناء البيئة المضحية، وتعزيز الرعاية الصحية، أقام مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي يومًا صحيًّا مجانيًّا شهد إقبالًا واسعًا من المواطنين والمرضى من مختلف المناطق، حيث تخلّله تقديم معاينات مجانية بالكامل (100%) في العيادات الخارجية، إلى جانب تقديم حسومات بنسبة 50% على خدمات المختبر والأشعة وعيادة الأسنان.

وقد أتاح هذا النشاط الصحي لأكثر من 1000 مستفيد الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات الطبية التي قدّمها طاقم المستشفى من أطباء اختصاصيين وكوادر تمريضية وفنية، حيث تم إجراء فحوصات طبية واستشارات صحية متخصصة، إضافة إلى توجيه المرضى حول سبل الوقاية وتعزيز نمط الحياة الصحية.

وتميّزت الفعالية بأجواء تنظيمية مريحة واستقبال مميز للمرضى، حيث عمل فريق المستشفى على تسهيل إجراءات التسجيل والمتابعة، بما يعكس حرص الإدارة على توفير أفضل تجربة علاجية وإنسانية للمرضى والزائرين.

ويأتي تنظيم هذا اليوم ليؤكد على دور المستشفى الريادي في خدمة أبناء المجتمع، وتجسيدًا لرسالته القائمة على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة بأعلى معايير الجودة والإنسانية.

