كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

15 شعبان 2026
بطولة لبنان: تعادل الساحل والنجمة والعباسية والمبرة
2026-02-07 20:02
ضمن منافسات المرحلة 14 "الثالثة إيابًا" من الدوري العام اللبناني الـ 66 لكرة القدم، حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1 مواجهة شباب الساحل والنجمة التي أقيمت بعد ظهر اليوم السبت 7 شباط/فبراير 2026 على ملعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.

افتتح الساحل التسجيل عبر اللاعب محمد المرقباوي في الدقيقة 55، قبل أن يدرك علي الفضل التعادل للنجمة في الدقيقة 80، ليفشل النجمة بذلك في تحقيق أي فوز خلال مرحلة الإياب مكتفيًا بحصد نقطتين من تعادلين في مبارياته الثلاث الأخيرة.

وفي مواجهة ثانية جرت على ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، انتهى اللقاء الذي جمع بين الرياضي العباسية والمبرة بالتعادل السلبي 0 - 0.


 

كرة القدم الدوري اللبناني لكرة القدم نادي النجمة الرياضي
