ضمن منافسات المرحلة 14 "الثالثة إيابًا" من الدوري العام اللبناني الـ 66 لكرة القدم، حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1 مواجهة شباب الساحل والنجمة التي أقيمت بعد ظهر اليوم السبت 7 شباط/فبراير 2026 على ملعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.

افتتح الساحل التسجيل عبر اللاعب محمد المرقباوي في الدقيقة 55، قبل أن يدرك علي الفضل التعادل للنجمة في الدقيقة 80، ليفشل النجمة بذلك في تحقيق أي فوز خلال مرحلة الإياب مكتفيًا بحصد نقطتين من تعادلين في مبارياته الثلاث الأخيرة.

وفي مواجهة ثانية جرت على ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، انتهى اللقاء الذي جمع بين الرياضي العباسية والمبرة بالتعادل السلبي 0 - 0.





