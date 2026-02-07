Your browser does not support the video tag.

شهدت جولة رئيس الحكومة نواف سلام في جنوب لبنان محطة وجدانية بارزة في بلدة عيترون، حيث قدمت البلدية له "صورة" اعتبرتها وثيقة صمود تختصر حكاية الأرض والعنفوان. وتظهر الصورة بلدة عيترون بجمالها الطبيعي الأخَّاذ، يتوسطها موقع "جبل الباط" المحتل الذي يبدو كجرح مفتوح في جسد البلدة، لتعكس الحقيقة الكاملة لمعاناة الأهالي وتمسكهم بأرضهم.

وخلال اللقاء، أمل رئيس بلدية عيترون، الحاج سليم مراد، من الرئيس سلام أن تُحفظ هذه الصورة في أروقة السرايا الحكومية، مؤكدًا أنها ليست مجرد تذكار لزيارة عابرة، بل هي رسالة دائمة تذكر المسؤولين بأن عيترون والجنوب يشكلان قضية وطن ومسؤولية دولة لا تقبل التجزئة. وتأتي هذه الخطوة الرمزية لتؤكد على ضرورة احتضان الدولة لمناطق الحافة الأمامية ووضعها في صلب الأولويات الوطنية والسيادية.

