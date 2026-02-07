كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان 2026
المقال التالي الجزائر تعلن إلغاء اتفاقية النقل الجوي مع الإمارات وسط أزمة دبلوماسية صامتة

لبنان

لبنان

هدية من عيترون لنواف سلام.. وثيقة صمود تحاكي الجرح المفتوح

2026-02-07 20:38
79

شهدت جولة رئيس الحكومة نواف سلام في جنوب لبنان محطة وجدانية بارزة في بلدة عيترون، حيث قدمت البلدية له "صورة" اعتبرتها وثيقة صمود تختصر حكاية الأرض والعنفوان. وتظهر الصورة بلدة عيترون بجمالها الطبيعي الأخَّاذ، يتوسطها موقع "جبل الباط" المحتل الذي يبدو كجرح مفتوح في جسد البلدة، لتعكس الحقيقة الكاملة لمعاناة الأهالي وتمسكهم بأرضهم.

وخلال اللقاء، أمل رئيس بلدية عيترون، الحاج سليم مراد، من الرئيس سلام أن تُحفظ هذه الصورة في أروقة السرايا الحكومية، مؤكدًا أنها ليست مجرد تذكار لزيارة عابرة، بل هي رسالة دائمة تذكر المسؤولين بأن عيترون والجنوب يشكلان قضية وطن ومسؤولية دولة لا تقبل التجزئة. وتأتي هذه الخطوة الرمزية لتؤكد على ضرورة احتضان الدولة لمناطق الحافة الأمامية ووضعها في صلب الأولويات الوطنية والسيادية.

الكلمات المفتاحية
الحكومة اللبنانية عيترون نواف سلام
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الصحة: أرقام السرطان في لبنان مقلقة والتشخيص المبكر هو الأساس
وزير الصحة: أرقام السرطان في لبنان مقلقة والتشخيص المبكر هو الأساس
لبنان منذ 48 دقيقة
هدية من عيترون لنواف سلام.. وثيقة صمود تحاكي الجرح المفتوح
هدية من عيترون لنواف سلام.. وثيقة صمود تحاكي الجرح المفتوح
لبنان منذ ساعة
مجلس فاتحة للقائد الجهادي الحاج علي حسن سلهب 
مجلس فاتحة للقائد الجهادي الحاج علي حسن سلهب 
لبنان منذ ساعة
بعلبك تحتفي بعودة نبع البياضة: شريان الحياة يعود ليروي البساتين وينعش السياحة
بعلبك تحتفي بعودة نبع البياضة: شريان الحياة يعود ليروي البساتين وينعش السياحة
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
هدية من عيترون لنواف سلام.. وثيقة صمود تحاكي الجرح المفتوح
هدية من عيترون لنواف سلام.. وثيقة صمود تحاكي الجرح المفتوح
لبنان منذ ساعة
فضل الله خلال اللقاء مع سلام في بنت جبيل: الاحتلال هو المشكلة للشعب وللحكومة
فضل الله خلال اللقاء مع سلام في بنت جبيل: الاحتلال هو المشكلة للشعب وللحكومة
لبنان منذ ساعتين
نواف سلام من عيتا الشعب: الأولوية لإعادة الإعمار وتأمين سبل الحياة الكريمة
نواف سلام من عيتا الشعب: الأولوية لإعادة الإعمار وتأمين سبل الحياة الكريمة
لبنان منذ 4 ساعات
جرادي من بنت جبيل: دعوة لاحتضان الدولة للجنوب وعقد جلسات حكومية دورية فيه
جرادي من بنت جبيل: دعوة لاحتضان الدولة للجنوب وعقد جلسات حكومية دورية فيه
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة