أعلنت السلطات الجزائرية السبت 7 شباط/فبراير 2026 عن بدء الإجراءات القانونية لإلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي مع دولة الإمارات، في خطوة تأتي في ظل تصاعد التوتر الصامت بين البلدين واتهامات لأبو ظبي بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن الحكومة باشرت التدابير اللازمة لإلغاء الاتفاقية الموقعة في 13 أيار/مايو 2013 والمصادق عليها بمرسوم رئاسي عام 2014، وذلك استنادًا إلى المادة 22 التي توجب إخطار الطرف الإماراتي ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

وعلى الرغم من عدم صدور بيان رسمي يوضح الأسباب المباشرة لهذا الإلغاء، فإن المرحلة الأخيرة شهدت انتقادات إعلامية ورسمية جزائرية حادة لسياسات أبو ظبي. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد ألمح في تصريحات سابقة إلى تورط دولة خليجية في محاولات لزعزعة استقرار المنطقة وزرع الفتنة، واصفًا علاقات بلاده مع باقي دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بأنها علاقات أشقاء، فيما استثنى دولة واحدة في إشارة ضمنية إلى الإمارات.

الكلمات المفتاحية