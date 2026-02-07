كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان 2026
المقال التالي وزير الصحة: أرقام السرطان في لبنان مقلقة والتشخيص المبكر هو الأساس

عربي ودولي

العراق يتسلم 2250 إرهابيًا من سورية ويباشر إجراءات تصنيفهم قضائيًا
عربي ودولي

العراق يتسلم 2250 إرهابيًا من سورية ويباشر إجراءات تصنيفهم قضائيًا

2026-02-07 20:57
50

تسلمت السلطات العراقية دفعة كبيرة تضم 2250 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا محتجزين في الجانب السوري، وباشرت الأجهزة المختصة عمليات التحقيق الفوري لتصنيفهم تمهيدًا لبدء الملاحقات القضائية بحقهم. 

وأعلن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق؛ اللواء سعد معن، أن عملية التسلم تمت عبر النقل البري والجوي بالتنسيق مع "التحالف الدولي" وبجهود أمنية واسعة، مؤكدًا إيداع كافة العناصر في مراكز احتجاز نظامية تخضع لرقابة أمنية مشددة.

وأوضح معن في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع" أن الحكومة العراقية والقوات الأمنية تملك الجهوزية التامة للتعامل مع هذه الأعداد الكبيرة بهدف درء خطر الإرهاب عن العراق والعالم. وأشار كذلك إلى أن الفرق المختصة بدأت بالفعل تدوين اعترافات المحتجزين تحت إشراف قضائي مباشر، مشددًا على أن المبدأ الثابت للدولة هو محاكمة كلّ من تورط بجرائم بحق الشعب العراقي أو انتمى للتنظيم الإرهابي أمام المحاكم الوطنية المختصة وفقًا للقانون.

وفي ما يخص العناصر الذين يحملون جنسيات غير عراقية، كشف رئيس خلية الإعلام الأمني عن وجود اتّصالات تجريها وزارة الخارجية مع عدة دول لمعالجة هذا الملف المعقّد، لافتًا إلى أن عمليات ترحيل هؤلاء الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ فور استكمال كافة المتطلبات القانونية الدولية.

الكلمات المفتاحية
العراق الارهاب سورية
إقرأ المزيد
المزيد
فالح الفيّاض: الحشد الشعبي
فالح الفيّاض: الحشد الشعبي "قرة عين العراق" وضمانة أمنه وعزته
عربي ودولي منذ 45 دقيقة
العراق يتسلم 2250 إرهابيًا من سورية ويباشر إجراءات تصنيفهم قضائيًا
العراق يتسلم 2250 إرهابيًا من سورية ويباشر إجراءات تصنيفهم قضائيًا
عربي ودولي منذ ساعة
الجزائر تعلن إلغاء اتفاقية النقل الجوي مع الإمارات وسط أزمة دبلوماسية صامتة
الجزائر تعلن إلغاء اتفاقية النقل الجوي مع الإمارات وسط أزمة دبلوماسية صامتة
عربي ودولي منذ ساعة
قطر تدعو لتكاتف الجهود وتؤكد دعمها للمفاوضات الأميركية - الإيرانية في مسقط
قطر تدعو لتكاتف الجهود وتؤكد دعمها للمفاوضات الأميركية - الإيرانية في مسقط
عربي ودولي منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
فالح الفيّاض: الحشد الشعبي
فالح الفيّاض: الحشد الشعبي "قرة عين العراق" وضمانة أمنه وعزته
عربي ودولي منذ 45 دقيقة
العراق يتسلم 2250 إرهابيًا من سورية ويباشر إجراءات تصنيفهم قضائيًا
العراق يتسلم 2250 إرهابيًا من سورية ويباشر إجراءات تصنيفهم قضائيًا
عربي ودولي منذ ساعة
أمضت 15 عامًا في خدمة الأميركيين في سورية.. هذا جّل ما حققته الميلشيا الكردية
أمضت 15 عامًا في خدمة الأميركيين في سورية.. هذا جّل ما حققته الميلشيا الكردية
مقالات منذ 10 ساعات
حسابات واشنطن.. وإرادة الإطار.. وقرار بغداد
حسابات واشنطن.. وإرادة الإطار.. وقرار بغداد
مقالات منذ 22 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة