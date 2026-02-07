كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان 2026
المقال التالي فالح الفيّاض: الحشد الشعبي "قرة عين العراق" وضمانة أمنه وعزته

لبنان

وزير الصحة: أرقام السرطان في لبنان مقلقة والتشخيص المبكر هو الأساس
لبنان

وزير الصحة: أرقام السرطان في لبنان مقلقة والتشخيص المبكر هو الأساس

2026-02-07 21:13
61

أطلق وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين تحذيرات حول واقع مرض السرطان في لبنان، واصفًا الأرقام الحالية بأنها "مذهلة ومقلقة". جاء ذلك خلال رعايته لمحاضرات توعوية في مركز النادي الثقافي في شحيم، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة السرطان، وبدعوة من لجنة الصحة في البلدية بالتعاون مع جمعية "أملنا" وفريق مختبر الدكتور وسيم أبو الخير.

وكشف الوزير ناصر الدين أن معدل الإصابة في لبنان بلغ 224 حالة لكل 100 ألف نسمة، مع تسجيل أعلى النسب في سرطان الثدي لدى النساء وسرطان البروستات لدى الرجال. وأشار إلى أن الوزارة أعادت تفعيل السجل الوطني للسرطان لرصد الحالات بدقة، مؤكدًا أن لبنان لا يزال يعاني من تأخر في ثقافة التوعية والتشخيص المبكر، حيث يتم التركيز غالبًا على علاج النتائج بدلًا من معالجة الأسباب.

إنجازات علاجية وتحديات مالية

استعرض ناصر الدين نقلة نوعية حققتها الوزارة في عام 2025، حيث تم توسيع البروتوكولات العلاجية ورفع كمية الأدوية الموزعة من 65 ألف علبة في عام 2024 إلى نحو 200 ألف علبة في عام 2025. وترافق هذا الارتفاع مع زيادة ضخمة في الكلفة المالية، حيث قفزت ميزانية أدوية السرطان من 32 مليون دولار عام 2024 إلى 103 ملايين دولار عام 2025، وهو ما اعتبره الوزير مؤشرًا خطيرًا على تزايد عدد الإصابات.

مبادرات مستقبلية 

وأعلن ناصر الدين عن إطلاق ثلاث حملات توعوية كبرى هذا العام تستهدف التشخيص المبكر لسرطان القولون في آذار/مارس، تليها حملات لسرطاني الثدي والبروستات. وشدد كذلك على أهمية تعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية، واعدًا بدعم مركز شحيم ليكون حجر الأساس في الكشف المبكر.

الكلمات المفتاحية
الصحة وزارة الصحة اللبنانية
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الصحة: أرقام السرطان في لبنان مقلقة والتشخيص المبكر هو الأساس
وزير الصحة: أرقام السرطان في لبنان مقلقة والتشخيص المبكر هو الأساس
لبنان منذ 49 دقيقة
هدية من عيترون لنواف سلام.. وثيقة صمود تحاكي الجرح المفتوح
هدية من عيترون لنواف سلام.. وثيقة صمود تحاكي الجرح المفتوح
لبنان منذ ساعة
مجلس فاتحة للقائد الجهادي الحاج علي حسن سلهب 
مجلس فاتحة للقائد الجهادي الحاج علي حسن سلهب 
لبنان منذ ساعة
بعلبك تحتفي بعودة نبع البياضة: شريان الحياة يعود ليروي البساتين وينعش السياحة
بعلبك تحتفي بعودة نبع البياضة: شريان الحياة يعود ليروي البساتين وينعش السياحة
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
وزير الصحة: أرقام السرطان في لبنان مقلقة والتشخيص المبكر هو الأساس
وزير الصحة: أرقام السرطان في لبنان مقلقة والتشخيص المبكر هو الأساس
لبنان منذ 49 دقيقة
قُبَيل افتتاحه الرسمي.. وزير الصحة يجول في أقسام مركز لبنان الطبي - الحدت
قُبَيل افتتاحه الرسمي.. وزير الصحة يجول في أقسام مركز لبنان الطبي - الحدت
خاص العهد منذ 5 ساعات
ناصر الدين: لبنان قادر على استعادة دوره كمركز إقليمي للسياحة الطبية
ناصر الدين: لبنان قادر على استعادة دوره كمركز إقليمي للسياحة الطبية
لبنان منذ يوم
وزير الصحة يزور مركز سرطان الأطفال: مستمرون في مكافحة المرض
وزير الصحة يزور مركز سرطان الأطفال: مستمرون في مكافحة المرض
لبنان منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة