كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان 2026
المقال التالي منافسة شرسة تهز عرش "شات جي بي تي": "جيميني" و"غروك" يقلصان الفجوة

عربي ودولي

فالح الفيّاض: الحشد الشعبي
عربي ودولي

فالح الفيّاض: الحشد الشعبي "قرة عين العراق" وضمانة أمنه وعزته

2026-02-07 21:17
39

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفيّاض، يوم السبت 7 شباط/فبراير 2026، أن "تحديات وجودية تحيط بنا وسنكون بمستوى تلك التحديات"، مشددًا على أن الحشد هو "قرة عين العراق، والجوهرة الثمينة التي نحن مكلفون بحمايتها وتعزيزها". وأشار الفيّاض، خلال الحفل التأبيني في الذكرى السنوية لاستشهاد القائد السيد داغر الموسوي، إلى أن الحشد يمثل "ضمانة أمن وعزة البلاد، كما تؤكد مرجعيتنا الدينية العليا"، معتبرًا أن "الاختبار الحقيقي هو بالدفاع عن الحشد الشعبي".

وفي معرض حديثه، تطرق الفيّاض إلى فضيحة الملياردير الأميركي جيفري إبستين، مؤكدًا أنها "تظهر الفرق الهائل بيننا وبينهم"، وشدد على ضرورة الوقوف عندها لأنها "تمثل حقيقة الأعداء وتنفي التهم التي يلصقونها بنا". وأضاف: "نحن أمة لها تاريخ ورموز ورجال يُفتخر بهم ونتمسك بطريقهم، وأمة صادقة بالدفاع عن حقوق الإنسان واحترام حقوق المرأة والطفل".

يأتي هذا الخطاب تخليدًا لذكرى السيد داغر الموسوي، القيادي الذي ارتقى شهيدًا في 16 شباط/فبراير 2019 "خلال تأدية الواجب المقدس"، حيث جدد الفيّاض التزام الهيئة بالسير على خطى الشهداء لمواجهة المخاطر التي تهدّد سيادة العراق.

الكلمات المفتاحية
العراق الحشد الشعبي فالح الفياض
إقرأ المزيد
المزيد
فالح الفيّاض: الحشد الشعبي
فالح الفيّاض: الحشد الشعبي "قرة عين العراق" وضمانة أمنه وعزته
عربي ودولي منذ 45 دقيقة
العراق يتسلم 2250 إرهابيًا من سورية ويباشر إجراءات تصنيفهم قضائيًا
العراق يتسلم 2250 إرهابيًا من سورية ويباشر إجراءات تصنيفهم قضائيًا
عربي ودولي منذ ساعة
الجزائر تعلن إلغاء اتفاقية النقل الجوي مع الإمارات وسط أزمة دبلوماسية صامتة
الجزائر تعلن إلغاء اتفاقية النقل الجوي مع الإمارات وسط أزمة دبلوماسية صامتة
عربي ودولي منذ ساعة
قطر تدعو لتكاتف الجهود وتؤكد دعمها للمفاوضات الأميركية - الإيرانية في مسقط
قطر تدعو لتكاتف الجهود وتؤكد دعمها للمفاوضات الأميركية - الإيرانية في مسقط
عربي ودولي منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
فالح الفيّاض: الحشد الشعبي
فالح الفيّاض: الحشد الشعبي "قرة عين العراق" وضمانة أمنه وعزته
عربي ودولي منذ 45 دقيقة
العراق يتسلم 2250 إرهابيًا من سورية ويباشر إجراءات تصنيفهم قضائيًا
العراق يتسلم 2250 إرهابيًا من سورية ويباشر إجراءات تصنيفهم قضائيًا
عربي ودولي منذ ساعة
حسابات واشنطن.. وإرادة الإطار.. وقرار بغداد
حسابات واشنطن.. وإرادة الإطار.. وقرار بغداد
مقالات منذ 22 ساعة
إيران تبلغ نهائي كأس آسيا للصالات
إيران تبلغ نهائي كأس آسيا للصالات
رياضة منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة