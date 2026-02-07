أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفيّاض، يوم السبت 7 شباط/فبراير 2026، أن "تحديات وجودية تحيط بنا وسنكون بمستوى تلك التحديات"، مشددًا على أن الحشد هو "قرة عين العراق، والجوهرة الثمينة التي نحن مكلفون بحمايتها وتعزيزها". وأشار الفيّاض، خلال الحفل التأبيني في الذكرى السنوية لاستشهاد القائد السيد داغر الموسوي، إلى أن الحشد يمثل "ضمانة أمن وعزة البلاد، كما تؤكد مرجعيتنا الدينية العليا"، معتبرًا أن "الاختبار الحقيقي هو بالدفاع عن الحشد الشعبي".

وفي معرض حديثه، تطرق الفيّاض إلى فضيحة الملياردير الأميركي جيفري إبستين، مؤكدًا أنها "تظهر الفرق الهائل بيننا وبينهم"، وشدد على ضرورة الوقوف عندها لأنها "تمثل حقيقة الأعداء وتنفي التهم التي يلصقونها بنا". وأضاف: "نحن أمة لها تاريخ ورموز ورجال يُفتخر بهم ونتمسك بطريقهم، وأمة صادقة بالدفاع عن حقوق الإنسان واحترام حقوق المرأة والطفل".

يأتي هذا الخطاب تخليدًا لذكرى السيد داغر الموسوي، القيادي الذي ارتقى شهيدًا في 16 شباط/فبراير 2019 "خلال تأدية الواجب المقدس"، حيث جدد الفيّاض التزام الهيئة بالسير على خطى الشهداء لمواجهة المخاطر التي تهدّد سيادة العراق.

الكلمات المفتاحية