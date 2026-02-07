تشهد سوق الذكاء الاصطناعي تحولًا دراماتيكيًا مع بداية عام 2026، حيث بدأ التفوق الذي حققه تطبيق "شات جي بي تي" في التراجع أمام صعود المنافسين القوي. ووفقًا لبيانات شركة "Apptopia"، فقد انخفضت حصة "شات جي بي تي" السوقية من 69.1% في كانون الثاني/يناير 2025 إلى 45.3% في عام 2026، مما يشير إلى دخول السوق مرحلة جديدة من تقاسم الحصص واشتداد حدة المنافسة.

وفي مقابل هذا التراجع، حقق تطبيق "جيميني" التابع لشركة غوغل، في الفترة نفسها، قفزة نوعية بزيادة حصته من 14.7% إلى 25.2%. وكذلك سجل تطبيق "غروك" المملوك لإيلون ماسك نموًا لافتًا بوصوله إلى 15.2% من حصة السوق مقارنة بنحو 1.6% فقط في الفترة نفسها من العام الماضي. أما في قطاع المؤسسات، فتفرض شركة "أنثروبيك" سيطرة ملحوظة باستحواذها على نحو ثلث السوق، متفوقة على "أوبن إيه آي" التي تراجعت حصتها إلى 25% وغوغل التي استقرت عند 20%.

ورغم هذه الضغوط التنافسية، تشير التقارير المالية إلى أن شركة "أوبن إيه آي" تمضي قدمًا في خططها للطرح العام الأولي المحتمل في الربع الأخير من العام الجاري. وقد اتّخذت الشركة خطوات حاسمة لتهيئة بيئتها المالية شملت التحول إلى نموذج "شركة نفع عام" لجذب المستثمرين المؤسسيين، واستقطاب قيادات إدارية من كبرى الشركات التقنية لتعزيز الامتثال المالي. ويبدو أن الصراع لم يعد مقتصرًا على عدد المستخدمين الأفراد فحسب، بل انتقل إلى جودة الخدمات الموجهة للمؤسسات والقدرة على تحقيق عوائد مستدامة لضمان الريادة في هذا العصر التقني الجديد.

