تمكن خبراء صينيون من بناء أول سلاح ميكروويف في العالم بقدرة 20 غيغاواط تتيح له إسقاط الأقمار الاصطناعية مثل "ستارلينك" المتمركزة في المدار الأرضي المنخفض.

وفي التفاصيل، نجح علماء صينيون في تطوير مولد طاقة فائق القوّة وصغير الحجم، في خطوة تمهد الطريق لإنتاج جيل جديد من أسلحة الموجات الدقيقة عالية الطاقة. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "إندبندنت"، فإن هذا الابتكار قد يستخدم مستقبلًا لتعطيل أسراب الأقمار الاصطناعية، وعلى رأسها كوكبة "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس"، نظرًا لقدرة هذه الأسلحة على شل الأنظمة الإلكترونية دون تخليف حطام مداري كثيف.

وتعتمد أسلحة الموجات الدقيقة على تخزين الطاقة الكهربائية ثمّ إطلاقها دفعة واحدة على شكل نبضة هائلة، وهو مبدأ يشبه آلية عمل ملف تسلا. وبينما كانت النماذج السابقة ضخمة الحجم ويصل وزنها إلى 10 أطنان، تمكّن الباحثون في معهد شمال غرب الصين للتكنولوجيا النووية من تقليص حجم الجهاز الجديد ليصل طوله إلى 4 أمتار فقط ووزنه إلى 5 أطنان، مما يجعله قابلًا للتثبيت فوق الشاحنات أو الطائرات أو حتّى الأقمار الاصطناعية الأخرى.

واستخدم العلماء مادة عازلة سائلة خاصة أسهمت في تحقيق كثافة أعلى لتخزين الطاقة وتقليل الفقد، حيث أظهر الجهاز المعروف باسم "TPG1000Cs" استقرارًا في التشغيل لمدة دقيقة متواصلة أطلق خلالها نحو 200 ألف نبضة. وبحسب الدراسة الصينية، فإن الجهاز قادر على توليد نبضات كهربائية تصل قوتها إلى 20 غيغاواط، وهو ما يتجاوز بكثير القدرة المطلوبة (1 غيغاواط) لتعطيل وتدمير آلية عمل أقمار "ستارلينك" في مداراتها بشكل كبير.

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الأبحاث الصينية التي تؤكد ضرورة إيجاد وسائل فعالة لمواجهة الهيمنة الفضائية لشبكات الأقمار الاصطناعية التجارية التابعة لإيلون ماسك.



