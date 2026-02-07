عزز نادي آرسنال صدارته للدوري الإنكليزي لكرة القدم، موسعًا الفارق مع ملاحقه مانشستر سيتي إلى 9 نقاط مؤقتًا، عقب فوزه المستحق على ضيفه سندرلاند بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم السبت 7/2/2026 ضمن منافسات المرحلة 25.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 56 نقطة، ليواصل سلسلة انتصاراته المتتالية تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا. افتتح الإسباني مارتن سوبيميندي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 42 بتسديدة متقنة، وفي الشوط الثاني، نجح السويدي البديل فيكتور غيوكيرس في تعزيز التقدم بهدفين في الدقيقتين 66 و94، ليثبت جدارته كأحد أبرز هدافي المسابقة منذ مطلع العام الجاري برصيد 5 أهداف.

وفي سياق منافسات الجولة ذاتها، ارتقى نادي تشيلسي إلى المركز الخامس برصيد 43 نقطة، بعد فوز عريض على ولفرهامبتون بنتيجة 3-1، بطلُه النجم كول بالمر الذي سجل ثلاثية "هاتريك".

في المقابل، سقط أستون فيلا في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام بورنموث، ليفقد فرصة الانفراد بالوصافة ويكتفي بالمركز الثالث برصيد 47 نقطة. أما في صراع المناطق الدافئة، فقد حقق وست هام فوزًا ثمينًا على بيرنلي 2-0 ليرفع رصيده إلى 23 نقطة، بينما قلب إيفرتون تأخره أمام فولهام إلى فوز بنتيجة 2-1.

وتتجه الأنظار غدًا الأحد إلى القمة المرتقبة التي تجمع مانشستر سيتي بمضيفه ليفربول، والتي ستحدد ملامح الصراع على اللقب في ظل الضغط الكبير الذي يمارسه آرسنال حاليًا.

