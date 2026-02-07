أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة، السبت 7 شباط/فبراير 2026، عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية بشكل كارثي، ولفتت إلى وصول شهيدين و25 إصابة إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، محذرة من أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لصعوبة وصول طواقم الإسعاف إليهم.

وأشارت في بيان إلى أن إجمالي الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وصل إلى 576 شهيدًا، بينما بلغ إجمالي الإصابات 1,543 إصابة، كما تم انتشال 717 جثمانًا من تحت الأنقاض بعد توثيقها واعتمادها رسميًا.

ووفق الإحصاءات الجديدة، ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 72,027 شهيدًا و171,651 جريحًا.

في غضون ذلك، أكد مدير وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة زاهر الوحيدي أن الوزارة سجلت رسميًا 322 مفقودًا مجهولي المصير بعد تحري الدقة، من بين آلاف البلاغات التي وصلت عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. وأشار إلى وجود نحو 8 آلاف جثمان لا تزال تحت الأنقاض منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن الاحتلال يرفض الإفصاح عن مصير المفقودين المعتقلين لديه.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الصحة بغزة صرخة استغاثة بعد وصول رصيد معظم الأدوية والمستهلكات الطبية إلى "الصفر". وأوضحت البيانات أن "46% من الأدوية الأساسية ونحو 66% من المستهلكات الطبية و84% من المواد المخبرية قد نفدت تمامًا".

في سياق موازٍ، دعت حركة حماس الأطراف الدولية للضغط على الاحتلال للسماح بـ "اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة غزّة" بالدخول إلى القطاع ومباشرة مهامها الإغاثية والإدارية. وأكد الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، استكمال كافة الترتيبات لنقل الصلاحيات الإدارية لهذه اللجنة لضمان انتقال كامل ومنظم يخدم انطلاق عمليات الإغاثة العاجلة.

الكلمات المفتاحية