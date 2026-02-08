كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
15 شعبان 2026
عراقجي: مصرون على حقنا في البرنامج النووي حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب
عراقجي: مصرون على حقنا في البرنامج النووي حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب

2026-02-08 09:19
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ إيران تصّر على حقها في البرنامج النووي "حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب".

وأضاف: "نصر على تخصيب اليورانيوم لأنه ليس لأي جهة أن تملي علينا ما يجب أن نقوم به"، مؤكّدًا أنّه "لا يحق لأي جهة مطالبتنا بتصفير تخصيب اليورانيوم".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنّه "استهدفوا منشآتنا النووية لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة ولا مجال أمامهم إلا التفاوض".

وأردف: "لا نقبل الإملاءات والتسلط من أي جهة كانت ومستعدون للإجابة على أي أسئلة ونؤكد على الدبلوماسية والتفاوض".

ولفت عراقجي إلى أنّه "أثبتنا قدرتنا على الصمود واستقلال القرار في حرب الـ12 يومًا"، مشدّدًا على أنّه "إذا اختار الطرف الآخر المسار الدبلوماسي فسنختار المسار ذاته".
 

