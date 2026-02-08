كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان 2026
المقال التالي جشي: نرحّب بزيارة رئيس الحكومة للجنوب ونأمل أن تعزز ثقة الجنوبيين بالدولة

لبنان

برو: وعي مجتمعنا سيحبط محاولات الإقصاء في جبيل وكسروان
لبنان

برو: وعي مجتمعنا سيحبط محاولات الإقصاء في جبيل وكسروان

2026-02-08 11:30
79

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو إلى أنه "مع اقتراب الانتخابات النيابية سنشهد إمكانية تشكيل لوائح إقصائية مقابل منطق الحوار والتضامن الوطني في جبيل وكسروان".

كلام النائب برو جاء خلال الحفل الذي أقامه حزب الله في حسينية النبي عيسى بن مريم (ع) في بلدة زيتون الكسروانية بمناسبة ولادة الإمام المهدي (عج)، بحضور معاون مفتي جبيل وكسروان الشيخ محمد حيدر، وجمع من أهالي البلدة والجوار.

 وشدد النائب برو على أن "المطبخ الذي يعمل على تحويل المعركة الانتخابية في دائرة جبيل وكسروان إلى معركة كسر مكون أساسي في لبنان، وجعله إنجازًا سياسيًا سيفشل بفضل وعي مجتمعنا وأهلنا الذين لم يتخلوا عن خياراتهم وثوابتهم في أحلك الظروف".
 
وأضاف النائب برو : " الانتخابات هي واحدة من المحطات الأساسية ذو الوجه السياسي والدستوري ورهاننا فيها على أهلنا وشبابنا الذين ندعوهم للترفع عن أي خلاف في القرى والبلدات للوصول إلى الهدف وهو تأمين الحاصل فلا فرق بين بلدات جبيل وكسروان ولا فرق بين إبن حركة أمل وحزب الله" . 

وختم النائب برو : "لا أتحدث بصفتي مرشحا في الوقت الحالي بل من موقع المسؤولية الوطنية والأخلاقية وحفظ دماء الشهداء لنكون معا وجنبا إلى جنب من أجل العبور نحو تثبيت حضورنا الذي أثبتته المحطات الإنتخابية السابقة بكل قوة وإقتدار".
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله الانتخابات النيابية في لبنان رائد برو
إقرأ المزيد
المزيد
الهيئات النسائية في بريتال تحتفل بميلاد الحجة (عج)
الهيئات النسائية في بريتال تحتفل بميلاد الحجة (عج)
لبنان منذ 11 دقيقة
الهيئات النسائية في القطاع الثاني-الشرقي تحتفل بذكرى ولادة الإمام المهدي (عج)
الهيئات النسائية في القطاع الثاني-الشرقي تحتفل بذكرى ولادة الإمام المهدي (عج)
لبنان منذ 16 دقيقة
جمعية مراكز الإمام الخميني تحيي الذكرى الـ 47 لانتصار الثورة الإسلامية في طاريا
جمعية مراكز الإمام الخميني تحيي الذكرى الـ 47 لانتصار الثورة الإسلامية في طاريا
لبنان منذ 34 دقيقة
زعيتر: السادس من شباط أسقط المشروع
زعيتر: السادس من شباط أسقط المشروع "الإسرائيلي"–الأميركي وثوابتنا المقاومة 
لبنان منذ 42 دقيقة
مقالات مرتبطة
الهيئات النسائية في بريتال تحتفل بميلاد الحجة (عج)
الهيئات النسائية في بريتال تحتفل بميلاد الحجة (عج)
لبنان منذ 11 دقيقة
جشي: نرحّب بزيارة رئيس الحكومة للجنوب ونأمل أن تعزز ثقة الجنوبيين بالدولة
جشي: نرحّب بزيارة رئيس الحكومة للجنوب ونأمل أن تعزز ثقة الجنوبيين بالدولة
لبنان منذ ساعتين
برو: وعي مجتمعنا سيحبط محاولات الإقصاء في جبيل وكسروان
برو: وعي مجتمعنا سيحبط محاولات الإقصاء في جبيل وكسروان
لبنان منذ ساعتين
بيرم: التمسك بأوراق القوة ضرورة لحماية لبنان
بيرم: التمسك بأوراق القوة ضرورة لحماية لبنان
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة