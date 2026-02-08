أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو إلى أنه "مع اقتراب الانتخابات النيابية سنشهد إمكانية تشكيل لوائح إقصائية مقابل منطق الحوار والتضامن الوطني في جبيل وكسروان".

كلام النائب برو جاء خلال الحفل الذي أقامه حزب الله في حسينية النبي عيسى بن مريم (ع) في بلدة زيتون الكسروانية بمناسبة ولادة الإمام المهدي (عج)، بحضور معاون مفتي جبيل وكسروان الشيخ محمد حيدر، وجمع من أهالي البلدة والجوار.

وشدد النائب برو على أن "المطبخ الذي يعمل على تحويل المعركة الانتخابية في دائرة جبيل وكسروان إلى معركة كسر مكون أساسي في لبنان، وجعله إنجازًا سياسيًا سيفشل بفضل وعي مجتمعنا وأهلنا الذين لم يتخلوا عن خياراتهم وثوابتهم في أحلك الظروف".



وأضاف النائب برو : " الانتخابات هي واحدة من المحطات الأساسية ذو الوجه السياسي والدستوري ورهاننا فيها على أهلنا وشبابنا الذين ندعوهم للترفع عن أي خلاف في القرى والبلدات للوصول إلى الهدف وهو تأمين الحاصل فلا فرق بين بلدات جبيل وكسروان ولا فرق بين إبن حركة أمل وحزب الله" .

وختم النائب برو : "لا أتحدث بصفتي مرشحا في الوقت الحالي بل من موقع المسؤولية الوطنية والأخلاقية وحفظ دماء الشهداء لنكون معا وجنبا إلى جنب من أجل العبور نحو تثبيت حضورنا الذي أثبتته المحطات الإنتخابية السابقة بكل قوة وإقتدار".



