أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي أن "زيارة رئيس الحكومة إلى منطقة الجنوب والقرى المحاذية تشكّل موضع ترحيب من قبلهم ومن قبل أهل الجنوب"، معربًا عن "الأمل بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز ثقة الجنوبيين بالدولة، ولا سيما أن أبناء الجنوب، ومنذ عام 1948 وحتى اليوم، لم يعتادوا أن تكون الدولة إلى جانبهم".

كلام النائب جشي جاء خلال رعايته حفل التكليف الذي نظّمه حزب الله في بلدة كوثرية السياد، بمناسبة ولادة الإمام المهدي (عج)، وبمشاركة شخصيات وفعاليات والأهالي .

وأشار إلى أن "لبنان قام بكل ما هو مطلوب منه لجهة وقف إطلاق النار، وأن المقاومة تعاونت مع السلطة في لبنان ومع الجيش الوطني اللبناني إلى الحد الأقصى، وهو ما ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، كما ثبّتته تقارير الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل"، مؤكدًا أن "لبنان أنجز كل ما عليه ولم يعد مطلوبًا منه أي التزام إضافي".

وشدد على أنه في "ظل استمرار الاستباحة اليومية والاعتداءات التي يمارسها العدو من قتل وتدمير، فإن المطلوب هو المسارعة إلى تعزيز التعاون بين اللبنانيين، وبين السلطة والمقاومة وجميع المكونات الوطنية، من أجل وحدة الكلمة أولًا، ومن أجل تطبيق ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري، ولا سيما لجهة وضع خطة استراتيجية للدفاع عن لبنان وما سُمّي باستراتيجية الأمن الوطني".

وختم جشي بالتأكيد على أن "المطلوب اليوم من الدولة هو تنفيذ ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، عبر إنشاء استراتيجية أمن وطني تحمي لبنان وشعبه وأرضه وبيوته ومؤسساته"، محذرًا من أن "بقاء الاستباحة مفتوحة إلى ما لا نهاية هو أمر لن يقبل به أحد ولن يُسكت عنه طويلًا".



