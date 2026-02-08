لمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، نظّمت جمعية مراكز الإمام الخميني (قده) الثقافية في لبنان - مركز طاريا، لقاءً ثقافيًا بعنوان "وأشرقت الأرض بنور ربها"، وذلك في مركز الإمام الخميني الثقافي في طاريا، بحضور فعاليات تربوية وثقافية وحزبية وعدد من المهتمين.

وشارك في اللقاء الدكتور حسن أديب حيدر، المتخصص بالشؤون الإيرانية، حيث قدّم مداخلة تناول فيها أبعاد انتصار الثورة الإسلامية وانعكاساته على المنطقة، مؤكدًا أنها شكّلت محطة مفصلية أعادت الاعتبار لقيم الاستقلال والهوية الثقافية، وأسست لنهج سياسي وفكري جديد في مواجهة التحديات.

وتخلل اللقاء نقاش مع الحضور حول أبرز التطورات الإقليمية ودور الجمهورية الإسلامية في دعم قضايا المنطقة، قبل أن يُختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية هذه الأنشطة الثقافية في تعزيز الوعي وترسيخ القيم.



