أقامت الهيئات النسائية في القطاع الثاني-الشرقي سلسلة فعاليات واحتفالات بمناسبة ولادة منقذ البشرية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، عمّت خلالها أجواء الفرح والمحبة، وتوزعت الهدايا والحلوى على الحضور.

شعبة الخضر

وشملت الأنشطة في شعبة الخضر عرض سيرة السيدة نرجس (ع) وقراءة حديث الكساء، مع أناشيد مهدوية وسورة الشمس مهداة إلى الإمام. كما أقيمت محاضرة ومولد لفضيلة الشيخ الدكتور مهدي السنجري، وعرض مسرحي بعنوان "ثقافة الانتظار"، واختتم النشاط بنشيد "سلام يا مهدي"، مع توزيع الهدايا على أمهات الشهداء.

النبي شيت

وفي شعبة النبي شيت شرقي حضر نحو 170 أختًا، افتتح النشاط بزيارة الإمام المهدي (عج)، وقدّمت فرقة النور باقة من الأناشيد، واختتمت الفعاليات بدعاء الإمام المهدي (عج).

سرعين الفوقا

أما في شعبة سرعين الفوقا فقد أُقيم لقاء حواري مع المثقفة الحاجة ناهدة زين الدين، بحضور مسؤولة العمل الثقافي في القطاع الحاجة رباب الموسوي، ومندوبة مؤسسة الشهيد رانيا زين الدين، وعوائل الشهداء ولجنة الهيئات في الشعبة، حيث وزّعت الهدايا على أمهات وزوجات الشهداء. كما شهدت الشعبة احتفالًا لعوائل الإمداد تخلّلته محاضرة للمثقفة أمل شومان وتواشيح دينية للأخت خلود عثمان.

عين كفرزبد

وشملت الفعاليات في شعبة عين كفرزبد محاضرة للمثقفة فاطمة الساحلي لفتيات جنود الحوراء، وتوزيع الحلوى والهدايا، إلى جانب إقامة مولد مبارك واختتام الأنشطة بدعاء الحجة (عج).

الناصرية

كما أقامت شعبة الناصرية احتفالًا تضمن كلمة للحاجة ناهدة زين الدين، فيما أحيت شعبة سرعين الغربية ليلة النصف من شعبان مع درس ثقافي للمثقفة زينب مبارك.

الحلانية

وفي شعبة الحلانية شاركت نحو 100 أخت في الاحتفال، الذي تضمن محاضرة للحاجة سمر عواضة عن إحياء الليالي البيض والتقرّب من الإمام (عج)، تلاها مولد مبارك.

رياق - جنتا - يحفوفا

كما أقيم احتفال في شعبة رياق تخلّله محاضرة للدكتورة الحاجة ميادة العريبي بعنوان “ممهدون” وتواشيح دينية، فيما نظمت شعبة جنتا ويحفوفا رحلة دينية إلى مقام السيدة خولة تضمنت محاضرة وفطور صباحي على حب الإمام المهدي (عج).

الحارة

وفي شعبة الحارة أُقيم مولد ودعاء الندبة، مع توزيع الهدايا والحلوى في بعض الأحياء، كما أقامت جنود الحوراء حواجز محبة أمام منازلهن.

السفري

واحتفلت شعبة السفري بالمناسبة عبر محاضرة للحاجة ناهدة زين الدين، بينما أحيت شعبة علي النهري ليلة الخامس عشر من شعبان بحضور جنود الحوراء بأجواء روحانية إيمانية.

ميسلون

كما احتفلت شعبة ميسلون بالولادة الميمونة، حيث أُقيمت محاضرتان مع الحاجة ناهدة زين الدين والحاجة سوسن راضي، بحضور 55 أختًا.



