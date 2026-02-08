بمناسبة ولادة بقية الله في أرضه، الحجة بن الحسن العسكري (عجل الله فرجه الشريف)، وفي أجواء تعبق بعطر الشهادة والولاء، نظمت الهيئات النسائية في القطاع الثامن- بريتال احتفالاً في بلدة حورتعلا، خصص لعوائل وأطفال الشهداء، تكريمًا لتضحياتهم وبث الفرح والمحبة في قلوبهن.

افتتح الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، قبل أن يعتلي المنبر عدد من أبناء الشهداء، الذين ألقوا كلمات مفعمة بالعزة والفخر، أكّدوا خلالها على تجديد البيعة لصاحب الزمان (عج) والتمسّك بنهج الآباء المقاوم، في مشهد جسّد استمرارية جيل المقاومة.

وتخللت الاحتفالية باقة من الأناشيد والمدائح المهدوية التي لامست وجدان الحاضرين وبثت روح الأمل بالفرج القريب.

كما أُعدّت زوايا تفاعلية للأطفال، تضمنت ألعابًا تربوية وترفيهية رسمت البسمة على وجوههم وأسهمت في إدخال السرور إلى قلوبهم.

واختتم الحفل بتوزيع الهدايا التقديرية على جميع الأطفال المشاركين، كعربون وفاء وتقدير لصبر عوائل الشهداء وثباتهم، مؤكدين أن رعاية أمانات الشهداء تشكّل أولوية في العمل الرسالي والاجتماعي للهيئات النسائية.



