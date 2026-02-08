استهجن رئيس حملة "الصحة حق وكرامة" الدكتور إسماعيل سكرية، في تصريح، "قرار دولة الكويت بوضع 8 مستشفيات لبنانية تحت لائحة “الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل” تنفيذا لقرارات مجلس الأمن".

وأضاف: "عن أي اعمال إرهابية يتكلم القرار؟ يتناول مستشفيات تقوم بواجب رعاية صحية لمساحة اجتماعية لبنانية واسعة، وأين أسلحة الدمار الشامل التي تذكرنا بكذبة أسلحة الدمار الشامل العراقية التي أدت إلى احتلال العراق وتدميره، إلا إذا كان القرار في سياق ما يتم ترتيبه للبلد من خطط تعبث باستقراره الداخلي، وصولا ربما، لمقولات الجغرافيا التي ترددت مرارًا على لسان المندوب الأميركي برّاك".

وأردف سكرية: "إننا ومن منطق صحي إنساني، وبمعزل عن أية خلفية سياسية، نؤكد أسفنا الشديد لمثل هكذا قرارات لا تستند الى أي أدلة او ثوابت، ونخشى ما يحضر لبلدنا… الله يستر".



