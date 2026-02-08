كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
15 شعبان 2026
سكرية يستهجن إدراج 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب
سكرية يستهجن إدراج 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب

2026-02-08 14:18
استهجن رئيس حملة "الصحة حق وكرامة" الدكتور إسماعيل سكرية، في تصريح، "قرار دولة الكويت بوضع 8 مستشفيات لبنانية تحت لائحة “الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل” تنفيذا لقرارات مجلس الأمن".

وأضاف: "عن أي اعمال إرهابية يتكلم القرار؟ يتناول مستشفيات تقوم بواجب رعاية صحية لمساحة اجتماعية لبنانية واسعة، وأين أسلحة الدمار الشامل التي تذكرنا بكذبة أسلحة الدمار الشامل العراقية التي أدت إلى احتلال العراق وتدميره، إلا إذا كان القرار في سياق ما يتم ترتيبه للبلد من خطط تعبث باستقراره الداخلي، وصولا ربما، لمقولات الجغرافيا التي ترددت مرارًا على لسان المندوب الأميركي برّاك".

وأردف سكرية: "إننا ومن منطق صحي إنساني، وبمعزل عن أية خلفية سياسية، نؤكد أسفنا الشديد لمثل هكذا قرارات لا تستند الى أي أدلة او ثوابت، ونخشى ما يحضر لبلدنا… الله يستر".
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الكويت
