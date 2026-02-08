كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
15 شعبان 2026
لبنان

 خريس: الوحدة الوطنية أفضل وجوه المواجهة مع العدو
لبنان

 خريس: الوحدة الوطنية أفضل وجوه المواجهة مع العدو "الإسرائيلي"

2026-02-08 14:25
شدّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس على أن "الأهالي الذين قدموا بيوتهم وأبناءهم قربانًا للوطن لا يستحقون منا جميعا الانتظار والوعود، بل البدء بإعادة إعمار ما هدّمه العدو، والضغط على العدو وإجباره على الانسحاب من ارضنا دون قيد او شرط ومتابعة ملف الأسرى في سجون الاحتلال".

وقال خريس: "ما زلنا نكافح ونجاهد ولن نمل ولن نتراجع عن بذل التضحيات دفاعًا عن ارضنا وحقوقنا المشروعة في التمسك بأرضنا ورسالتنا. في هذه المرحلة الدقيقة وأمام ما نشهده اليوم من اغتيالات وتدمير ممنهج وتطاول صهيوني على البشر والحجر، نعود لنتمسك بوصية الإمام السيد موسى الصدر عبر التمسك بالوحدة الوطنية التي هي أفضل وجوه الحرب مع العدو "الإسرائيلي""، مشيرًا إلى أنّ "دماء الشهداء بذلت من أجل كل لبنان وكرامة لبنان، لذلك فإن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بالتحرك بأقصى طاقاتها والعمل في كل المحافل الدولية لوقف هذا العدوان البربري، لان مسؤولية الدولة حماية المواطن وصيانة الأرض ووضع حد لهذه الغطرسة".

وعن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب، قال:  "استقبلنا الرئيس سلام في صور ورحّبنا به ترحيبًا خاصًا"، مؤكدًا أن "قدومه إلى الجنوب له رمزية، وقد تحدث عن إعادة إعمار البنى التحتية والأملاك العامة. يجب البدء بإعادة إعمار البيوت التي هدّمت وليس فقط الأملاك العامة، خاصة وأن الرئيس سلام قد رأى مدى حجم الدمار خصوصًا في القرى الأمامية".

كلام خريس جاء خلال احتفال تكريمي أقامته حركة أمل "في ذكرى استشهاد القائد حسن قصير" وشهداء بلدة ديرقانون النهر، بحضور النائبين خريس وعناية عز الدين، ورئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك وأعضاء من الهيئة التنفيذية والمكتب، والمسؤول التنظيمي في الحركة يوسف جابر، ومفوض عام كشافة الرسالة الإسلامية قاسم عبيد، ومسؤول الشباب والرياضة علي ياسين، والمسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل علي إسماعيل وأعضاء قيادة الإقليم، ومسؤولة قطاع شؤون المرأة أمل فحص وفاعليات.

وكانت استعرضت قيادة الحركة المسيرة الكشفية التي نظمتها جمعية كشافة الرسالة الإسلامية.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان علي خريس
مهرجان
مهرجان "وفاء وتجدد" لحزب الراية في بعلبك
لبنان منذ 21 دقيقة
وزير الصحة من مستشفى دار الحكمة: لن نسمح للعدوان بأن يثنينا عن عملنا
وزير الصحة من مستشفى دار الحكمة: لن نسمح للعدوان بأن يثنينا عن عملنا
لبنان منذ 57 دقيقة
وزارة الصحة تستغرب البيان الكويتي: سابقة لا تتناسب مع الأسلوب الأخوي للدولة الشقيقة
وزارة الصحة تستغرب البيان الكويتي: سابقة لا تتناسب مع الأسلوب الأخوي للدولة الشقيقة
لبنان منذ ساعة
اعتصام في جبل محسن رفضًا لسياسات التهميش والاقصاء
اعتصام في جبل محسن رفضًا لسياسات التهميش والاقصاء
لبنان منذ ساعة
