انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية يودي بحياة متزلجين
انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية يودي بحياة متزلجين

2026-02-08 14:30
قُتل متزلّجان، مساء السبت، جرّاء انهيار ثلجي وُصف بالضخم، وقع في بلدة سان فيران، أعلى قرية مأهولة في جبال الألب الفرنسية، بحسب ما أفادت السلطات المحلية الأحد.

وأوضحت المدعية العامة في منطقة غاب، ماريون لوزاكمور، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن الانهيار اجتاح السفح الشمالي لرأس لونغيه الذي يبلغ ارتفاعه 3146 مترًا، مؤكدة معلومات أوردتها صحيفة "لو دوفينيه ليبيري" المحلية.

وبيّنت أن الضحيتين، وهما رجلان في العقد الثالث من العمر، كانا ضمن مجموعة مؤلفة من أربعة متزلجين كانوا يمارسون التزلج خارج المسارات المخصصة ومن دون مرافقة، مشيرةً إلى أن الشخصين الآخرين نجيا من الحادث من دون إصابات.

ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة انهيارات ثلجية شهدتها جبال الألب منذ مطلع العام الجاري، وأسفرت عن مقتل أكثر من عشرين متزلجًا في كل من فرنسا وسويسرا والنمسا.
 

فرنسا
