اختتم رئيس الحكومة نواف سلام جولته الجنوبية في يومها الثاني بلقاء موسّع أقيم في مبنى بلدية النبطية، بحضور فاعليات سياسية وبلدية واجتماعية. وأكد سلام في كلمته الختامية أن السيادة الوطنية لا تقتصر على نشر الجيش فحسب، بل تشمل توفير الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، معترفًا بوجود شعور عام بغياب الدولة عن الجنوب خلال السنوات الأخيرة، وواصفًا التزام الحكومة بحشد الطاقات لتنفيذ "وقف الأعمال العدائية" بالموضوع الذي يحظى بإجماع كامل.

مطالب النبطية: توثيق الاعتداءات وإعادة الإعمار

وشهد اللقاء مداخلات ركزت على حجم الدمار والمعاناة التي يعيشها الأهالي، حيث كشف رئيس بلدية النبطية، عباس فخر الدين، عن تدمير مبنى البلدية بشكل كامل جراء العدوان الصهيوني، مطالبًا بتأمين مقرات بديلة ولحظ ترميم المباني التراثية في خطة الإعمار.

من جهته، طالب رئيس اتحاد بلديات الشقيف، خالد بدر الدين، بإنشاء "مظلة حكومية جامعة" تتجلى في تكليف لجنة تقصي حقائق لتوثيق الاعتداءات بحق المدنيين ورفعها للمحاكم الدولية للحصول على تعويض، محذرًا من أن أي تقاعس في إعادة الإعمار من خلال برنامج زمني ممول محليًا قد يؤدي إلى خلق مناطق عازلة.

هاني قبيسي: الجنوب ينتظر الدولة منذ زمن بعيد

بدوره، أكد النائب هاني قبيسي أن الجنوب ينتظر حضور الدولة الفاعل منذ زمن طويل، لافتًا إلى أن الاعتداءات الصهيونية المستمرة والاغتيالات التي تنفذها المسيرات تستهدف مدنيين عزل لا يحملون السلاح. وأشار قبيسي إلى أن الاحتلال ألقى بالقرار 1701 جانبًا، مما يستدعي موقفًا وطنيًا موحدًا، متطرقًا إلى الأزمات الحادة التي تعاني منها المنطقة في قطاعات الكهرباء والمياه، ومطالبًا بإنصاف النبطية في ملف الإعفاءات من الرسوم التي أقرها مجلس النواب.

وعود حكومية ومشاريع قيد التنفيذ

رد رئيس الحكومة على المطالب بسلسلة من الوعود، مؤكدًا أن العمل سيبدأ فورًا لتنفيذ مقار دائمة للبلدية والاتحاد، وأن موضوع محطة الكهرباء مشمول ببرنامج أقره مجلس النواب. كما أعلن سلام أن استكمال أوتوستراد النبطية وصولًا إلى مرجعيون مدرج على جدول أعمال الحكومة، واعدًا بمتابعة ملف التنظيم المدني للوصول إلى نتائج مرضية، ومشددًا على التزام الحكومة الكامل بملف الإفراج عن الأسرى وتثبيت الجنوبيين في أرضهم كواجب وطني مقدس.

الكلمات المفتاحية