موقع العهد الاخباري

15 شعبان 2026
لبنان

وزارة الصحة تستغرب البيان الكويتي: سابقة لا تتناسب مع الأسلوب الأخوي للدولة الشقيقة
لبنان

وزارة الصحة تستغرب البيان الكويتي: سابقة لا تتناسب مع الأسلوب الأخوي للدولة الشقيقة

2026-02-08 16:42
56

 

قالت وزارة الصحة العامة في بيان "تلقت الوزارة بكثير من الاستغراب البيان الصادر عن دولة الكويت الشقيقة في شأن إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية للإرهاب، في وقت لم تتلقَ وزارة الصحة العامة أي مراجعة أو إبلاغ من أي جهة كويتية حول هذا الأمر".

وأضافت "كما تؤكد الوزارة تفاجؤها بهذا التصنيف الذي يعتبر سابقة لا تتناسب مع الأسلوب الذي درجت دولة الكويت الشقيقة على اعتماده، والذي يتسم عادة بالأخوة والدبلوماسية والمحاولات الدؤوبة لتقريب وجهات النظر، علمًا بأن للكويت مشاريع مشتركة متعددة مع الوزارة في مجال الصحة، وقد كانت من أبرز الدول التي وقفت إلى جانب النظام الصحي في الأزمات المتتالية التي مر بها لبنان". 

وتابعت: "إن المستشفيات التي أشار إليها البيان هي مستشفيات مسجلة في نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان وتقوم بدورها في تقديم العلاجات والخدمات الصحية لكل اللبنانيين من دون استثناء، وهي جزء أساسي من النظام الصحي اللبناني الذي يكابد باللحم الحي ليحقق الاستمرارية ولا يتلكأ عن مهماته الصحية والإنسانية". 

وختمت: "إن وزارة الصحة العامة ستقوم بالاتّصالات اللازمة للاستيضاح من الجهات المعنية حول خلفية القرار الصادر وعرض الوقائع الصحيحة منعًا للالتباسات وحمايةً للنظام الصحي اللبناني". 

الكلمات المفتاحية
لبنان الكويت وزارة الصحة
