كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان 2026
المقال التالي الموسوي: لا تنازلات بالتهويل السياسي 

لبنان

حزب الله أحيا ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بندوة فكرية في صيدا
لبنان

حزب الله أحيا ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بندوة فكرية في صيدا

2026-02-08 18:28
74

 

تحت عنوان "الثورة الإسلامية وتحديات المرحلة"، وإحياء لذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران أقام حزب الله ندوة فكرية في مجمع السيدة الزهراء (ع) في مدينة صيدا حاضر فيها رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، والمستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية في لبنان السيد محمد رضا مرتضوي، بحضور لفيف من العلماء ونخبة من الأدباء والمفكرين والسياسيين وممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

وتحدث الشيخ ماهر حمود عن "الثورة الإسلامية وفلسطين والمشروع العالمي لتحرير القدس"، فأكد أن "الجمهورية الإسلامية منذ نشأتها الأولى وما زالت رائدة في دعم المقاومة والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ولم تتخلَّ عنه يومًا رغم كلّ الحروب والضغوطات والحصار والعقوبات التي تعرضت لها ومورست عليها في الوقت الذي تخلّى عن فلسطين وشعبها من يدعون العروبة والإسلام لا بل تآمروا على قتله وذبحه أمام مرأى ومسمع العالم كما تآمروا على القضية الفلسطينية ومقاومتها وراحوا يقيمون العلاقات مع الكيان الصهيوني ويطبعون معه".
 
وأضاف "يكفي إيران شرفًا وعزة أنها أول من فتحت سفارة لفلسطين في قلب طهران"، وقال "47 سنه من عمر الثورة، ولم تتغير الشعارات، ولا تزال الثورة على ما هي عليه"، بالرغم من الحروب والمؤامرات والحصار.

ووصف الشيخ حمود السيد الخامنئي بـ "القائد الإسلامي العظيم المميّز المستمر على المبدأ الواعي المتواضع"، وأكد أن قدرة الغرب على إسقاط النظام الإيراني "مستحيلة، بإذن الله، وأن هذا النظام سيستمر وإيران منتصرة رغم كلّ التحديات". 

المستشار الثقافي السيد مرتضوي تحدث عن "تداعيات الانتصار على المنطقة أمام التطبيع العربي"، فأكد أن الثورة الإسلامية هي ثورة الإنسان الكامل وثورة المنطق والعقل والقلب.
 
وأضاف أن "السيد القائد يعتبر أن هذه الثورة لم تنبثق لتكون ذكرى تاريخية بل هي حركة دائمة نحو الله، وسر نجاحها هو التمسك بالقرآن"، ولفت إلى أن "طريق الوصول إلى القمة يتطلب هممًا لا تعرف الكلل"، وأن "العالم اليوم ينظر إلينا كمثال للمقاومة وعلينا أن نحافظ على هذا الإرث بالوعي وبتربية الأجيال".
 
وختم السيد مرتضوي كلمته بالمباركة لسيد المقاومة السيد حسن نصر الله فوزه العظيم بنيله الوسام الإلهي وللقادة الشهداء والمجاهدين الذين سالت دماءهم في جبهات القتال في لبنان وفلسطين وإيران، مؤكدًا أن ذكراهم ستبقى منارات تشق عباب الظلام حتّى النصر المبين.

الكلمات المفتاحية
حزب الله صيدا ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران
إقرأ المزيد
المزيد
إحياء ذكرى رحيل فقيدي الجهاد أحمد حسن علي أحمد وعباس هاشم في عين التينة
إحياء ذكرى رحيل فقيدي الجهاد أحمد حسن علي أحمد وعباس هاشم في عين التينة
لبنان منذ ساعة
الخطيب: زيارة سلام إلى الجنوب بداية طيبة ومسؤولة وهيكل قائد وطني للبنان
الخطيب: زيارة سلام إلى الجنوب بداية طيبة ومسؤولة وهيكل قائد وطني للبنان
لبنان منذ ساعة
تجمع مستشفيات بعلبك الهرمل يستنكر القرار الكويتي: اتهامات جائرة بلا أدلة قانونية
تجمع مستشفيات بعلبك الهرمل يستنكر القرار الكويتي: اتهامات جائرة بلا أدلة قانونية
لبنان منذ ساعة
تكرار مآسي طرابلس.. فاجعة جديدة بانهيار مبنى في باب التبانة 
تكرار مآسي طرابلس.. فاجعة جديدة بانهيار مبنى في باب التبانة 
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
إحياء ذكرى رحيل فقيدي الجهاد أحمد حسن علي أحمد وعباس هاشم في عين التينة
إحياء ذكرى رحيل فقيدي الجهاد أحمد حسن علي أحمد وعباس هاشم في عين التينة
لبنان منذ ساعة
الموسوي: لا تنازلات بالتهويل السياسي 
الموسوي: لا تنازلات بالتهويل السياسي 
لبنان منذ ساعتين
حزب الله أحيا ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بندوة فكرية في صيدا
حزب الله أحيا ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بندوة فكرية في صيدا
لبنان منذ ساعتين
الهيئات النسائية في بريتال تحتفل بميلاد الحجة (عج)
الهيئات النسائية في بريتال تحتفل بميلاد الحجة (عج)
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة