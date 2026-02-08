أحيا حزب الله، إلى جانب أهالي بلدة عين التينة في البقاع الغربي، مناسبة مرور ثلاثة أيام على رحيل فقيدي الجهاد والمقاومة، الحاج أحمد حسن علي أحمد والسيد عباس حسن هاشم، وذلك باحتفال أُقيم في حسينية البلدة، بحضور لفيفٍ من العلماء، ومسؤول حزب الله في البقاع الغربي هشام حسن، إضافةً إلى فعاليات بلدية واجتماعية، وحشدٍ من الأهالي وذوي الفقيدين.

واستُهلّ الاحتفال بكلمة لإمام البلدة السيد عيسى هاشم، الذي استعرض خلالها جملةً من مزايا الفقيدَين، مشيرًا إلى ما تحلّيا به من إيمانٍ راسخ، والتزامٍ أخلاقي، وحضورٍ اجتماعي فاعل، إلى جانب عطائهما في خدمة الناس وخط المقاومة، مؤكدًا أنّ الراحلَيْن شكّلا نموذجًا في الصبر والثبات والوفاء للقيم والمبادئ.

كما تخلّل المناسبة تلاوة مجلس عزاء حسيني، استُحضرت خلاله معاني الفداء والتضحية المستمدة من نهج أهل البيت عليهم السلام.

وفي ختام الاحتفال، أُلقيت كلمة باسم عوائل الفقيدين، عبّرت عن شكرها لكل من شارك وواسى، مؤكدةً المضيّ على خطى الراحلين، والتمسّك بخيار المقاومة نهجًا ومسارًا.

