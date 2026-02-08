كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان 2026
المقال التالي النائب برو: فاجعة طرابلس مصاب للوطن كله وندعو لمسح شامل للأبنية المتصدعة

عربي ودولي

عملية الردع الرابعة: الحشد الشعبي يفكك البنى اللوجستية لـ
عربي ودولي

عملية الردع الرابعة: الحشد الشعبي يفكك البنى اللوجستية لـ "داعش" في صلاح الدين وديالى

2026-02-08 21:13
55

نفذت المديرية العامة للأمن والانضباط، متمثلة بمديرية التحقيقات والأمن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي العراقي، عملية أمنية نوعية موسعة حملت اسم "عملية الردع الرابعة". استهدفت العملية أبرز مراكز ومخابئ تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين والمناطق المتاخمة لها، محققةً ضربة موجعة لبقايا التنظيم في تلك المناطق.

شملت العملية استهداف ما يسمى بـ "معسكر عائشة" في منطقة صنيديج جنوب بحيرة حمرين، إضافة إلى تدمير جميع "المضافات" في المنطقة التي كانت تستخدم كممر رئيسي لحركة عناصر التنظيم بين ما يسمى بـ "ولاياته". وقد سعى التنظيم عبر هذه التحركات إلى استغلال الطبيعة الجغرافية الوعرة لتوفير بيئة آمنة لنشاطه الإرهابي، إلا أن العمليات الميدانية تركزت في ثلاث مناطق رئيسية هي: مطيبيجة، وحاوي العظيم، وجزيرة العيث، والتي تعد من أهم معاقل التنظيم وملاذًا لقياداته الإدارية والأمنية والعسكرية.

جهد استخباري مكثف وضبط أسلحة استراتيجية
جاءت هذه العملية بعد جهد استخباري وفني مكثف، تضمن جمع وتحليل المعلومات الأمنية والمتابعة الميدانية المستمرة لتحركات العناصر الإرهابية، ورصد مواقع "المضافات" والمخازن بدقة عالية. استمرت العملية التي نفذها أبطال المديرية العامة للأمن والانضباط لعدة أيام، وأسفرت عن تدمير وهدم جميع المخابئ وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمعدات اللوجستية، مما أدى إلى شل قدرات التنظيم بشكل كامل في تلك المناطق.

إحباط مخططات استهداف حزام بغداد والمحافظات الآمنة
أكدت قيادة العملية أن نتائج "الردع الرابعة" شكلت ضربة استراتيجية لمخططات "داعش" الرامية إلى استهداف القوات الأمنية والمواطنين العراقيين، ولا سيما في مناطق حزام بغداد. كما ساهمت في إضعاف شبكات الدعم والتمويل والإمداد في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة العمليات الاستباقية التي تنفذها هيئة الحشد الشعبي العراقي لتعزيز الأمن والاستقرار، وتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة فلوله أينما وجدت.

الكلمات المفتاحية
العراق الحشد الشعبي الجيش العراقي
إقرأ المزيد
المزيد
عملية الردع الرابعة: الحشد الشعبي يفكك البنى اللوجستية لـ
عملية الردع الرابعة: الحشد الشعبي يفكك البنى اللوجستية لـ "داعش" في صلاح الدين وديالى
عربي ودولي منذ ساعتين
التونسيون في وقفة إسناد لغزّة والمقاومة: جبهة واحدة ضدّ عدو واحد
التونسيون في وقفة إسناد لغزّة والمقاومة: جبهة واحدة ضدّ عدو واحد
عربي ودولي منذ 3 ساعات
أسبانيا تواجه انخفاضا في كثافة الأمطار بعد عاصفة مارتا 
أسبانيا تواجه انخفاضا في كثافة الأمطار بعد عاصفة مارتا 
عربي ودولي منذ 9 ساعات
انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية يودي بحياة متزلجين
انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية يودي بحياة متزلجين
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
عملية الردع الرابعة: الحشد الشعبي يفكك البنى اللوجستية لـ
عملية الردع الرابعة: الحشد الشعبي يفكك البنى اللوجستية لـ "داعش" في صلاح الدين وديالى
عربي ودولي منذ ساعتين
قبلان في
قبلان في "مؤتمر الحسين" في بغداد: سنبقي أعيننا على عدونا وسنواجهه بصدورنا
لبنان منذ 8 ساعات
فالح الفيّاض: الحشد الشعبي
فالح الفيّاض: الحشد الشعبي "قرة عين العراق" وضمانة أمنه وعزته
عربي ودولي منذ يوم
العراق يتسلم 2250 إرهابيًا من سورية ويباشر إجراءات تصنيفهم قضائيًا
العراق يتسلم 2250 إرهابيًا من سورية ويباشر إجراءات تصنيفهم قضائيًا
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة