كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان 2026
المقال التالي القوة الجوية الإيرانية: قواتنا جاهزة لمواجهة أي مستوى من التهديدات

لبنان

النائب برو: فاجعة طرابلس مصاب للوطن كله وندعو لمسح شامل للأبنية المتصدعة
لبنان

النائب برو: فاجعة طرابلس مصاب للوطن كله وندعو لمسح شامل للأبنية المتصدعة

2026-02-08 21:41
60

أدلى عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب رائد برو، بتصريح تعقيبًا على فاجعة انهيار مبنى سكني في محلة التبانة بمدينة طرابلس. وأكد برو أن "الوطن كله، وأبناء طرابلس الأعزاء، يفجعون مرة جديدة وفي أقل من شهر بكارثة كبيرة أدت إلى سقوط ضحايا وفقدان آخرين تحت الأنقاض".

وعبّر النائب برو عن حزنه وألمه الشديدين لهذا المصاب الجلل الذي أصاب طرابلس وأهلها، قائلًا: "إننا إذ نعبّر عن حزننا وألمنا الشديدين للمصاب الجلل الذي أصاب طرابلس وأهلها، وهي التي طالما حضنت الجميع من أبناء الوطن من كلّ المناطق خاصة في ظروف الحرب والتهجير والأزمات الكبرى، فإننا نعرب عن تعاطفنا وتضامننا الكاملين معهم". وشدد برو على "المكانة الوطنية لمدينة طرابلس وتاريخها في احتضان اللبنانيين في الأزمات".

دعوة لتحرك السلطات والهيئة العليا للإغاثة
وحضّ النائب رائد برو السلطات المختصة كافة على المبادرة فورًا للكشف على الأبنية المشابهة، مطالبًا بإجراء مسح شامل لمنع تكرار حصول كوارث ومآسٍ مماثلة. كما طالب الهيئة العليا للإغاثة بضرورة احتضان العائلات التي فقدت بيوتها وتأمين المأوى المناسب لهم بشكل عاجل.

وختم برو قائلًا "إذ نتقدم بالتعازي والمواساة من ذوي الضحايا متمنين للجرحى الشفاء العاجل، فإننا نثمن العمل الجبار لفرق الإنقاذ ‏كافة، ونأمل أن تتكلّل جهودهم بإنقاذ حياة جميع المفقودين".

الكلمات المفتاحية
لبنان طرابلس رائد برو
إقرأ المزيد
المزيد
فاجعة
فاجعة "مبنى الكردي" في طرابلس: انتشال 8 ضحايا وعمليات البحث والإنقاذ متواصلة
لبنان منذ ساعة
النائب برو: فاجعة طرابلس مصاب للوطن كله وندعو لمسح شامل للأبنية المتصدعة
النائب برو: فاجعة طرابلس مصاب للوطن كله وندعو لمسح شامل للأبنية المتصدعة
لبنان منذ ساعتين
إحياء ذكرى رحيل فقيدي الجهاد أحمد حسن علي أحمد وعباس هاشم في عين التينة
إحياء ذكرى رحيل فقيدي الجهاد أحمد حسن علي أحمد وعباس هاشم في عين التينة
لبنان منذ 3 ساعات
الخطيب: زيارة سلام إلى الجنوب بداية طيبة ومسؤولة وهيكل قائد وطني للبنان
الخطيب: زيارة سلام إلى الجنوب بداية طيبة ومسؤولة وهيكل قائد وطني للبنان
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
فاجعة
فاجعة "مبنى الكردي" في طرابلس: انتشال 8 ضحايا وعمليات البحث والإنقاذ متواصلة
لبنان منذ ساعة
النائب برو: فاجعة طرابلس مصاب للوطن كله وندعو لمسح شامل للأبنية المتصدعة
النائب برو: فاجعة طرابلس مصاب للوطن كله وندعو لمسح شامل للأبنية المتصدعة
لبنان منذ ساعتين
إحياء ذكرى رحيل فقيدي الجهاد أحمد حسن علي أحمد وعباس هاشم في عين التينة
إحياء ذكرى رحيل فقيدي الجهاد أحمد حسن علي أحمد وعباس هاشم في عين التينة
لبنان منذ 3 ساعات
الخطيب: زيارة سلام إلى الجنوب بداية طيبة ومسؤولة وهيكل قائد وطني للبنان
الخطيب: زيارة سلام إلى الجنوب بداية طيبة ومسؤولة وهيكل قائد وطني للبنان
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة