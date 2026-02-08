أدلى عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب رائد برو، بتصريح تعقيبًا على فاجعة انهيار مبنى سكني في محلة التبانة بمدينة طرابلس. وأكد برو أن "الوطن كله، وأبناء طرابلس الأعزاء، يفجعون مرة جديدة وفي أقل من شهر بكارثة كبيرة أدت إلى سقوط ضحايا وفقدان آخرين تحت الأنقاض".

وعبّر النائب برو عن حزنه وألمه الشديدين لهذا المصاب الجلل الذي أصاب طرابلس وأهلها، قائلًا: "إننا إذ نعبّر عن حزننا وألمنا الشديدين للمصاب الجلل الذي أصاب طرابلس وأهلها، وهي التي طالما حضنت الجميع من أبناء الوطن من كلّ المناطق خاصة في ظروف الحرب والتهجير والأزمات الكبرى، فإننا نعرب عن تعاطفنا وتضامننا الكاملين معهم". وشدد برو على "المكانة الوطنية لمدينة طرابلس وتاريخها في احتضان اللبنانيين في الأزمات".

دعوة لتحرك السلطات والهيئة العليا للإغاثة

وحضّ النائب رائد برو السلطات المختصة كافة على المبادرة فورًا للكشف على الأبنية المشابهة، مطالبًا بإجراء مسح شامل لمنع تكرار حصول كوارث ومآسٍ مماثلة. كما طالب الهيئة العليا للإغاثة بضرورة احتضان العائلات التي فقدت بيوتها وتأمين المأوى المناسب لهم بشكل عاجل.

وختم برو قائلًا "إذ نتقدم بالتعازي والمواساة من ذوي الضحايا متمنين للجرحى الشفاء العاجل، فإننا نثمن العمل الجبار لفرق الإنقاذ ‏كافة، ونأمل أن تتكلّل جهودهم بإنقاذ حياة جميع المفقودين".

