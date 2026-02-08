جدد قادة وكبار ضباط القوات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العهد والميثاق مع مبادئ الإمام الخميني (قدس سره).

وتزامنًا مع أيام عشرة الفجر المباركة، قام قائد القوات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية العميد الطيار بهمن بهمرد، برفقة قادة وكبار ضباط هذه المؤسسة، بتجديد العهد والميثاق مع مبادئ الإمام الخميني (قدس سره).

وفي 8 شباط/فبراير 1979 توجهت مجموعة من أفراد القوات الجوية الإيرانية، المعروفة باسم "همافران"، لزيارة الإمام الخميني في مدرسة طهران الخيرية، معلنةً تضامنها الأبدي معه.

ومنذ ذلك الحين، سُمّي هذا اليوم المجيد باسم القوات الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد أعلنت مجموعة من أفراد القوات الجوية، من خلال مسيرةٍ وإنشاد النشيد الوطني أمام الإمام، تضامنها مع الحركة الإسلامية للشعب الإيراني وقيادتها.

