عين على العدو

عين على العدو

القناة "i24 news": "إسرائيل" غير مطمئنة من إجابات ويتكوف

2026-02-09 10:00
أفادت القناة "i24 news الإسرائيلية" بأنّ "إسرائيل" غير راضية عن الإجابات التي تلقتها من المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورؤساء المؤسسة الأمنية الأسبوع الماضي. 

وقالت: "هناك قلق حقيقي بشأن التوجه الذي يتبعه المفاوضون لصالح الأميركيين، بقيادة ويتكوف بالطبع". 

وأفاد المراسل السياسي في القناة، غاي عزريئل، مساء أمس الأحد (8 شباط 2026) أنه في ظل هذه الظروف، جرى تقديم موعد زيارة رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض إلى يوم الأربعاء.

وبحسب القناة، هذه ليست المرة الأولى التي تُسمع فيها انتقادات من جهات في "إسرائيل" ضد المبعوث البارز. ولا تزال هناك مخاوف في "إسرائيل" من اتفاق لا يلبي المطالب "الإسرائيلية" فيما يتعلق بوكلاء إيران، ولكن بشكل أساسي فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ولهذا السبب سيغادر نتنياهو إلى الاجتماع العاجل في الولايات المتحدة تقريبًا دون إنذار مسبق.

وأضافت القناة أنه على خلفية التقدم في المحادثات مع إيران، أعلن ديوان رئيس الحكومة "الإسرائيلية" أول أمس أنه من المتوقع أن يغادر نتنياهو إلى واشنطن يوم الأربعاء القادم من أجل الاجتماع مع رئيس الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يناقش الاثنان في لقائهما، كما ذُكر، المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة هذه الأيام مع إيران.

وفقًا لبيان ديوان رئيس الحكومة، سيطلب نتنياهو من ترامب إدراج موضوع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ووقف الدعم للمحور الإيراني ضمن المفاوضات.


 

