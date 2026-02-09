كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان 2026
المقال التالي مبتورو الأطراف في غزة .. تحدٍّ للإعاقة رغم الظروف القاسية

لبنان

14 ضحية و8 ناجين بعد انتهاء عمليات البحث في التبانة
لبنان

14 ضحية و8 ناجين بعد انتهاء عمليات البحث في التبانة

2026-02-09 10:07
101

انتهت عمليات رفع الأنقاض والبحث والإنقاذ، في منطقة التبانة في مدينة طرابلس، عقب الانهيار المأساوي لأحد المباني السكنية، وسط جهود مكثفة بذلتها فرق الدفاع المدني والأجهزة المختصة.

بلغ عدد الضحايا 14 شخصًا، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 8 أشخاص أحياء. أُعلن انتهاء عمليات البحث بعد انتشال جثة امرأة من تحت الركام تعود إلى عائلة عكاري، وفقًا لما أكده العميد ريمون خريش المدير العام للدفاع المدني لموقع "العهد" الإخباري.

في السياق نفسه، رأى رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس المهندس مصطفى فخر الدين أن ما جرى هو نتيجة مباشرة لأربعين عامًا من الإهمال وعدم تحمل المسؤولية مع تعاقب الحكومات، مؤكدًا أن هذا الواقع هو السبب الأساسي للكوارث التي تشهدها المدينة اليوم، لا سيما في الأبنية السكنية القديمة والمتصدعة.

من جهته، قال مختار التبانة علي عجايا لموقع "العهد" إن غياب الصيانة الدورية وعدم تطبيق القوانين المتعلقة بسلامة المباني يشكلان خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين، داعيًا إلى تحرك جدي وفوري لمعالجة هذا الملف قبل وقوع كوارث جديدة.

هذا؛ وما تزال المنطقة تعيش حالًا من الحزن والترقّب، في ظل مطالبات عدد من المكلومين من عائلة عكاري، عبر موقع "العهد" الإخباري، بمحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان ومنع تكرار هذه المأساة.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان طرابلس
إقرأ المزيد
المزيد
تفاصيل اقتحام القوة
تفاصيل اقتحام القوة "إسرائيلية" بلدة الهبارية.. كيف جرت عملية الخطف؟
لبنان منذ 51 دقيقة
الجيش اللبناني: لا صحة للأنباء عن لقاء مع ضابط
الجيش اللبناني: لا صحة للأنباء عن لقاء مع ضابط "إسرائيلي" في واشنطن
لبنان منذ ساعة
احتفالات بذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في بشامون وكيفون والقماطية
احتفالات بذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في بشامون وكيفون والقماطية
لبنان منذ ساعة
كلمة مرتقبة للشيخ قاسم في حفل افتتاح مركز لبنان الطبي - الحدت
كلمة مرتقبة للشيخ قاسم في حفل افتتاح مركز لبنان الطبي - الحدت
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
احتفالات بذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في بشامون وكيفون والقماطية
احتفالات بذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في بشامون وكيفون والقماطية
لبنان منذ ساعة
14 ضحية و8 ناجين بعد انتهاء عمليات البحث في التبانة
14 ضحية و8 ناجين بعد انتهاء عمليات البحث في التبانة
لبنان منذ ساعتين
قوة صهيونية تسللت فجرًا إلى الهبارية واختطفت قياديًا من الجماعة الإسلامية
قوة صهيونية تسللت فجرًا إلى الهبارية واختطفت قياديًا من الجماعة الإسلامية
لبنان منذ 3 ساعات
فاجعة
فاجعة "مبنى الكردي" في طرابلس: انتشال 8 ضحايا وعمليات البحث والإنقاذ متواصلة
لبنان منذ 14 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة