انتهت عمليات رفع الأنقاض والبحث والإنقاذ، في منطقة التبانة في مدينة طرابلس، عقب الانهيار المأساوي لأحد المباني السكنية، وسط جهود مكثفة بذلتها فرق الدفاع المدني والأجهزة المختصة.

بلغ عدد الضحايا 14 شخصًا، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 8 أشخاص أحياء. أُعلن انتهاء عمليات البحث بعد انتشال جثة امرأة من تحت الركام تعود إلى عائلة عكاري، وفقًا لما أكده العميد ريمون خريش المدير العام للدفاع المدني لموقع "العهد" الإخباري.

في السياق نفسه، رأى رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس المهندس مصطفى فخر الدين أن ما جرى هو نتيجة مباشرة لأربعين عامًا من الإهمال وعدم تحمل المسؤولية مع تعاقب الحكومات، مؤكدًا أن هذا الواقع هو السبب الأساسي للكوارث التي تشهدها المدينة اليوم، لا سيما في الأبنية السكنية القديمة والمتصدعة.

من جهته، قال مختار التبانة علي عجايا لموقع "العهد" إن غياب الصيانة الدورية وعدم تطبيق القوانين المتعلقة بسلامة المباني يشكلان خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين، داعيًا إلى تحرك جدي وفوري لمعالجة هذا الملف قبل وقوع كوارث جديدة.

هذا؛ وما تزال المنطقة تعيش حالًا من الحزن والترقّب، في ظل مطالبات عدد من المكلومين من عائلة عكاري، عبر موقع "العهد" الإخباري، بمحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان ومنع تكرار هذه المأساة.



الكلمات المفتاحية